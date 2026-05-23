Η ομάδα του Ατζούν κατάφερε έτσι να πανηγυρίσει μια ιστορική άνοδο μετά από εννέα χρόνια απουσίας από την κορυφαία κατηγορία, επιστρέφοντας στη σεζόν 2016/17.

Ο τελικός των playoffs ανόδου της Championship προς την Premier League πέρασε από έντονες στιγμές και πολλές ευκαιρίες, όμως τελικά ολοκληρώθηκε με τη Χαλ να παίρνει τη μεγάλη νίκη. Οι «τίγρεις» επικράτησαν 1-0 της Μίντλεσμπρο, χάρη σε γκολ στο 95ο λεπτό από τον ΜακΜπέρνι, και εξασφάλισαν την επιστροφή τους στα «μεγάλα σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Μίντλεσμπρο μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, προσπαθώντας από νωρίς να ελέγξει τον ρυθμό και να πιέσει την άμυνα της Χαλ. Στο 19ο λεπτό άγγιξε το γκολ, όταν μετά από κόρνερ ο Άλαν Μπράουν έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Νταβίντ Στρέλετς βρέθηκε αμαρκάριστος, όμως η κεφαλιά του κατέληξε ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση.

Η Χαλ απάντησε στο 24’, όταν ο Λιούι Κόιλ πήρε δυνατή κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αναγκάζοντας τον Σόλομον Μπριν σε δύσκολη επέμβαση, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Ράιαν Τζάιλς επιχείρησε μακρινό σουτ βλέποντας τον τερματοφύλακα εκτός θέσης, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Προς το τέλος του πρώτου μέρους ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά. Στο 41’ ο Μόργκαν Γουίτακερ δοκίμασε δυνατό χαμηλό σουτ, αλλά ο Ίβορ Πάντουρ αντέδρασε σωστά και αποσόβησε τον κίνδυνο. Λίγο μετά, στο 42’, η Χαλ απάντησε με δυνατό μακρινό σουτ του Μοχάμεντ Μπελούμι που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 45’ ο Όλιβερ ΜακΜπέρνι βρέθηκε σε καλή θέση και με δυνατή κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Μίντλεσμπρο μπήκε ξανά επιθετικά. Στο 48’ μετά από κόρνερ του Ματ Τάργκετ, ο Ντέιλ Φράι πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους, όμως η κεφαλιά του πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.