Final Four: Το tanea.gr στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τον τελικό (vid)
Το tanea.gr έδωσε το παρών στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν αντίστροφα για τη μάχη του τίτλου, με την ομάδα να ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει της πιο κρίσιμης βραδιάς της σεζόν. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το […]
Χαλ – Μίντλεσμπρο 1-0: Άνοδος στην Premier League για τις «Τίγρεις», μετά από εννέα χρόνια
Ο τελικός των playoffs ανόδου της Championship προς την Premier League πέρασε από έντονες στιγμές και πολλές ευκαιρίες, όμως τελικά ολοκληρώθηκε με τη Χαλ να παίρνει τη μεγάλη νίκη. Οι «τίγρεις» επικράτησαν 1-0 της Μίντλεσμπρο, χάρη σε γκολ στο 95ο λεπτό από τον ΜακΜπέρνι, και εξασφάλισαν την επιστροφή τους στα «μεγάλα σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου. […]
Νταμπλ για τη Σέλτικ – Κατέκτησε το Κύπελλο Σκωτίας
Η Σέλτικ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν της, κατακτώντας και το Κύπελλο Σκωτίας, μετά το πρωτάθλημα που είχε ήδη εξασφαλίσει, επικρατώντας της Ντάνφερλαϊν με 3-1 στον τελικό. Ο αγώνας Η ομάδα της Γλασκώβης «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, όταν και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό […]
Final Four: Παρών στη Fan Zone της EuroLeague ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αρκετοί «VIP» διασκεδάζουν με τον κόσμο
Η μεγάλη γιορτή της ευρωπαϊκής διασυλλογικής καλαθοσφαίρισης συνεχίζεται. Εν αναμονή του μεγάλου τελικού του Final Four στο T-Center ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού της πορτοκαλί μπάλας το Σάββατο (23/05) εστιάζεται στις εκδηλώσεις της EuroLeague στο Ζάππειο, στη Fan Zone. Στις καθιερωμένες δραστηριότητες που προσφέρει κάθε Μάιο η εν λόγω […]
Μποντιρόγκα: «Η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα εισιτηρίων, βάλαμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο»
Θέση για το πρόβλημα που προέκυψε με τα εισιτήρια του Final Four πήρε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού της διοργάνωσης. Ο πρόεδρος της Euroleague τόνισε πως ήταν θέμα της πλατφόρμας που συνεργάζεται η λίγκα, ενώ ξεκαθάρισε πως όλα λύθηκαν και οι οπαδοί της Φενέρ μπήκαν κανονικά στο γήπεδο, ζητώντας τους παράλληλα […]