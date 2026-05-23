Η Σέλτικ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν της, κατακτώντας και το Κύπελλο Σκωτίας, μετά το πρωτάθλημα που είχε ήδη εξασφαλίσει, επικρατώντας της Ντάνφερλαϊν με 3-1 στον τελικό.

Ο αγώνας

Η ομάδα της Γλασκώβης «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, όταν και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό με εντυπωσιακή λόμπα του Μπαένα, έπειτα από βαθιά μπαλιά του Τζόνστον, ενώ στο 36’ ο Ένγκελς με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έγραψε το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος η Σέλτικ συνέχισε να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό και έφτασε και σε τρίτο γκολ στο 73’, με τον Ιχεανάτσο να τελειώνει ψύχραιμα τη φάση σε κενή εστία μετά από κάθετη πάσα του Νίγκρεν. Η Ντάνφερλαϊν κατάφερε απλώς να μειώσει στο 80’, με τον Κούπερ να διαμορφώνει το τελικό 3-1.