Δύο άνδρες συνελήφθησαν στην Ξάνθη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, άμεση συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες έστησαν καρτέρι σε νεαρό άνδρα και τον μαχαίρωσαν. Είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο μέσω τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ του ενός εκ των συλληφθέντων και ενός άλλου ατόμου. Στη συνέχεια, οι δυο τους μετέβησαν σε περιοχή της πόλης της Ξάνθης, όπου συναντήθηκαν με τον παθόντα.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο ένας από τους δράστες τραυμάτισε τον παθόντα με μαχαίρι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Στην κατοχή του πρώτου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης της πράξης.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.