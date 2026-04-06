Στο στόχαστρο των Αρχών βρέθηκε ένας 14χρονος, ο οποίος φέρεται να διέπραττε ληστείες σε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας, απειλώντας τους υπαλλήλους με μαχαίρι. Ο ανήλικος συνελήφθη για επτά υποθέσεις ληστειών σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 31 Μαρτίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 14χρονος, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισερχόταν στα καταστήματα και αφαιρούσε χρηματικά ποσά.

Κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι του ανηλίκου, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά τη διάπραξη των ληστειών. Οι Αρχές αξιοποίησαν στοιχεία και πληροφορίες για να εξιχνιάσουν συνολικά επτά περιστατικά, μεταξύ των οποίων και απόπειρες.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.