Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (22/5) στην περιοχή του Πανοράματος, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr γύρω στις 21:30 και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε σε παρακείμενο γκρεμό, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης και το δύσβατο της περιοχής, η εξέλιξη υπήρξε ανέλπιστα θετική.

Ο οδηγός, που διατήρησε τις αισθήσεις του, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το αυτοκίνητο. Με εντυπωσιακή ψυχραιμία και αντοχή, σκαρφάλωσε την απότομη πλαγιά μέσα στη νύχτα και επέστρεψε στον κεντρικό δρόμο, χωρίς να φέρει τραυματισμούς και δηλώνοντας καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Εθελοντικού Κλιμακίου Ψαχνών, που επιχείρησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω του πυκνού σκοταδιού. Οι εθελοντές προσπαθούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο στο οποίο έχει ακινητοποιηθεί το όχημα στο βάθος της χαράδρας, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια ο έλεγχος του χώρου.

Παράλληλα, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων – Μεσσαπίων μετέβη στην περιοχή για την καταγραφή του περιστατικού, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη συλλογή στοιχείων για την προανάκριση. Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικό έλεγχο του οδηγού, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι δεν υπήρχαν εσωτερικοί τραυματισμοί, καθώς ο ίδιος είχε ήδη δηλώσει καλά στην υγεία του.

Η επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης του οχήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.