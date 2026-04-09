Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ανήλικο στο Μαρούσι, προκειμένου να του αποσπάσει την αλυσίδα από τον λαιμό.

Στις εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ένας μαυροφορεμένος άνδρας να κινείται με γρήγορο βηματισμό στην οδό Αναπαύσεως στο Μαρούσι, περίπου 200 μέτρα από το σημείο της αιματηρής συμπλοκής. Το συγκεκριμένο υλικό εξετάζεται από την Αστυνομία, καθώς, σύμφωνα με τις καταθέσεις των ανήλικων μαρτύρων, ο άνδρας –περίπου 30 ετών– φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα. Φέρεται να πλησίασε τον 17χρονο και να του ζήτησε την χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Ο νεαρός αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ο δράστης να βγάλει μαχαίρι και να του επιτεθεί. Τον τραυμάτισε στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι, προτού εξαφανιστεί από το σημείο. Οι φίλοι του 17χρονου, έντρομοι, τον μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.