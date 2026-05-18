Το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου και πέτυχε την υψηλότερη επίδοση για φέτος στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ειδικότερα, το «Χαμογέλα και πάλι!» επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη ζώνη μετάδοσής του, με μέσο μερίδιο 17,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ τηλεθέασης για την εκπομπή από την αρχή της σεζόν. Η διαφορά από τον ανταγωνισμό διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο δυναμικό κοινό 18-54 στις 3,8 μονάδες.

Παράλληλα, το πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του MEGA κατέγραψε αυτό το Σαββατοκύριακο ρεκόρ σεζόν και στο σύνολο του κοινού, με μέσο όρο 15,3%.

Η πιο δυνατή, χαρούμενη και ενημερωμένη τηλεοπτική παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι!» συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, παραμένοντας η πιο σταθερή και ευχάριστη συνήθεια των τηλεθεατών τα Σαββατοκύριακα, πάντα μέσα από τη συχνότητα του MEGA.