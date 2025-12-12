Συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 3ος όροφος).

Στη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εισηγητή τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ (https://kede.gr/).

Επ’ αφορμή της συζήτησης του ανωτέρω θέματος ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ έχει τεθεί σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαβουλεύσεων, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων και παρατηρήσεων για τον Νέο Κώδικα.