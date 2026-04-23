Σε μια συγκυρία με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την αβεβαιότητα, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ξεκίνησε χθες τις εργασίες του στη σκιά της εύθραυστης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με βασικό ζητούμενο να ρίξει φως στα σκοτεινά σημεία που γεννούν τόσο οι τεκτονικές μετακινήσεις στο γεωπολιτικό τερέν όσο και οι κολοσσιαίες επιπτώσεις διεθνώς από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Με το κεντρικό θέμα «Το Σοκ του Νέου» να διατρέχει κάθε θεματικό άξονα της πρώτης μέρας, οι υψηλοί προσκεκλημένοι επιχείρησαν να δώσουν με τις παρεμβάσεις τους απαντήσεις πολυδιάστατες στα τρέχοντα προβλήματα, με τον ιδρυτή και πρόεδρο του φόρουμ Συμεών Γ. Τσωμόκο να καλεί τους συμμετέχοντες να στείλουν συλλογικό μήνυμα μετατροπής της αβεβαιότητας σε ευκαιρία, της πρόκλησης σε πρόοδο και της αλλαγής σε δύναμη κοινής δράσης.

Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Την άρρηκτη σύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος άνοιξε τις εργασίες του φόρουμ, υπογραμμίζοντας πως ο κίνδυνος κατακερματισμού της Δύσης πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο. «Η Ευρώπη χρειάζεται την Αμερική όσο και η Αμερική χρειάζεται την Ευρώπη» διαμήνυσε. Ο ίδιος έδειξε τον δρόμο της μεταρρύθμισης και όχι της κατάργησης του ΟΗΕ, υπό την απειλή αποδυνάμωσης των θεμελίων της διεθνούς τάξης από ωμές παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών ακόμη και από μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για ειρήνευση κάνοντας ειδική αναφορά και στην ειρηνική επίλυση του παλαιστινιακού προβλήματος στη βάση των δύο κρατών. Μιλώντας για τις ανησυχητικές εξελίξεις που κυκλώνουν την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για αδήριτη ανάγκη για σταθερότητα και συνεργασία, σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ κάλεσε την Τουρκία να εγκαταλείψει τα αναθεωρητικά και ηγεμονικά αφηγήματα, έχοντας προηγουμένως τονίσει πως η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην ειρηνική επίλυση διαφορών.

Εντι Ράµα, πρωθυπουργός της Αλβανίας

Τη «νωπή» δέσμευση Αθήνας και Τιράνων να προχωρήσουν σε αντιμετώπιση όλων των διμερών ζητημάτων έως το φθινόπωρο και πάντως πριν από το τέλος του έτους, συμπεριλαβανομένης της παραπομπής της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο, αποκάλυψε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα, αναγνωρίζοντας πως η υπόθεση Μπελέρη είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος και να υπάρξουν δυσκολίες στις διμερείς σχέσεις.

Τονίζοντας τη «σεβαστή» ευαισθησία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Ράμα απέδωσε την προφυλάκιση Μπελέρη στη δικαστική μεταρρύθμιση εξαιτίας της οποίας, όπως είπε, το 58% των ανθρώπων που βρίσκονται στη φυλακή σήμερα δεν έχουν ακόμα δικαστεί. Ερωτηθείς σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα ως προς τα περιουσιακά, ο αλβανός πρωθυπουργός εξήγησε πως πρόκειται για κοινό πρόβλημα ελλήνων και αλβανών κατοίκων, που έχει τις ρίζες του στο παρελθόν και το οποίο η δική του κυβέρνηση πασχίζει να αντιμετωπίσει.

Με αφορμή το περιουσιακό, ο ίδιος σημείωσε πως ο έλληνας Πρωθυπουργός έχει εμμονή με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο όμως εκείνος σέβεται καθώς βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει μάχη για τους ανθρώπους του. Ο αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο «εμπόλεμο», χαρακτηρίζοντάς το «παράλογο» και ζητώντας να «φύγει», ενώ μίλησε με θερμά λόγια για την εν εξελίξει συζήτηση με την Ελλάδα για τα ενεργειακά, την ώρα που επίσης παραδέχθηκε ότι έχει συμφωνήσει με τη Μελόνι να φιλοξενήσει μετανάστες σε εγκαταστάσεις τις οποίες αποκάλεσε «κέντρα επεξεργασίας» μεταναστών.

Αµπντουλάχ Γκιουλ, πρώην πρόεδρος της Τουρκίας

Για μια κατάσταση από την οποία όλοι βγαίνουν ζημιωμένοι έκανε λόγο στη χθεσινή του παρέμβαση ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιουλ, ασκώντας σφοδρή κριτική σε ΗΠΑ και Ισραήηλ για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος τόνισε πως με τις πρόσφατες εξελίξεις δεν καταστράφηκε ο ιρανικός πολιτισμός, όπως λεγόταν, αλλά η εικόνα της Αμερικής διεθνώς. «Το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου είναι μια εξίσωση στην οποία όλα τα μέρη χάνουν» σημείωσε ο Γκιουλ. Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ο ίδιος προέκρινε τη θετική ατζέντα μεταξύ των δύο χωρών, επισημαίνοντας πως οι έξυπνοι ηγέτες ακολουθούν αυτή τη γραμμή. «Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα, αλλά βοηθά να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου» υπογράμμισε ο Γκιουλ, ο οποίος επιπλέον, στη βάση της συζήτησης για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, παρουσίασε ένα ευρύ όραμα που θα περιλαμβάνει «ολόκληρη την ήπειρο στο σύνολό της», φτάνοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Τουρκία, ενώπιον του οποίου «νέου ευρωπαϊκού έργου ασφάλειας», όπως τόνισε, τα ελληνοτουρκικά και η Κύπρος δεν θα πρέπει να γίνουν «εμπόδιο».

Κίµπερλι Γκίλφοϊλ , πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Το ενεργειακό μέλλον με την Ελλάδα σε ρόλο προμηθευτή της περιοχής σκιαγράφησε, μεταξύ άλλων, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ομιλία της στους Δελφούς, υπογραμμίζοντας πως είναι πολύ κοντά αυτή η στιγμή και πως δεν υπάρχει όριο στο τι μπορεί να πετύχουν Αμερικανοί και Ελληνες όταν συνεργάζονται ενωμένοι με κοινές αξίες και με κοινό σκοπό. Πέραν των ενεργειακών συμφωνιών, στις οποίες στάθηκε ιδιαίτερα η πρεσβευτής των ΗΠΑ καθώς υπεγράφησαν επί των ημερών της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και στη συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ασφάλεια. Με ορίζοντα τον φετινό εορτασμό των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, η ίδια μίλησε για τους διμερείς δεσμούς που γίνονται κάθε μέρα όλο και ισχυρότεροι, μνημονεύοντας, παράλληλα, ιδεώδη που γεννήθηκαν στη χώρα μας και έδωσαν πνοή και στο δικό της έθνος. «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν Ηνωμένες Πολιτείες» σημείωσε η πρεσβευτής των ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως ανυπομονεί να κλείσει «πολλές ακόμη συμφωνίες τους επόμενους μήνες».

Γιάννης Στουρνάρας , διοικητής ΤτΕ

Τον Μάριο Ντράγκι θύμισε ο Γιάννης Στουρνάρας, λέγοντας πως η ΕΚΤ θα κάνει «ό,τι είναι αναγκαίο» για να προστατέψει την ευρωπαϊκή οικονομία από τον κίνδυνο του πληθωρισμού. Επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία κινείται πιο κοντά στο βασικό σενάριο που κατήρτισε η ΕΚΤ στην αρχή του πολέμου, παρά στο δυσμενές. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να μη βιαστεί να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. «Σήμερα είμαστε σοφότεροι, πιο έμπειροι και έχουμε καταρτίσει τα σενάρια, αλλά δεν μετανιώνω που δεν αυξήσαμε νωρίτερα τα επιτόκια», δήλωσε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του 2022. Για το ψηφιακό ευρώ είπε ότι είναι μια «αναγκαιότητα», καθώς «δεν έχουμε τη δυνατότητα να διακινδυνεύσουμε την αντικατάσταση του χρήματος των κεντρικών τραπεζών από ιδιωτικό χρήμα» και τόνισε ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η νομισματική πολιτική. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επενδύσει στη δημόσια εκπαίδευση για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών στην κοινωνία. «Οι ίσες ευκαιρίες είναι σημαντικές, όχι η κοινωνία των ελίτ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υφυπουργός Εξωτερικών

H υφυπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για την αμερικανική ιστορία που είναι μια συνεχής εναλλαγή απομονωτισμού και επανεμφάνισης, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα ξεχωρίζει από το ευρωπαϊκό πακέτο το οποίο οι ΗΠΑ βλέπουν με δυσπιστία, κρατώντας ισορροπία ως συνισταμένη της εξωτερικής της πολιτικής. Από την πλευρά του, παρεμβαίνοντας στο ίδιο πάνελ σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά,ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρήσουμε τον έλεγχο του ρυθμού των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σε σχέση, δε, με την ασφάλεια της χώρας, ο ίδιος ανέφερε πως ήταν προσανατολισμένη στην ελληνοαμερικανική συνεργασία, ενώ έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και με ευρωπαϊκά κράτη, τονίζοντας ωστόσο πως καμία λύση, ούτε η γαλλική, δεν μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα. Ο ίδιος, για την αντιμετώπιση του πολύπλοκου γεωπολιτικού τοπίου, χαρακτήρισε αναγκαία τη συναίνεση στο εσωτερικό.

Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

«Παιδεία θεμέλιον πολιτείας», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χρησιμοποιώντας τη φράση του Ισοκράτη για να αναφερθεί στη σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. «Η χρηματοοικονομική παιδεία είναι το θεμέλιο διαφανών και ανθεκτικών αγορών», εξήγησε και ανέδειξε την αυξημένη κρισιμότητα του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στο πλαίσιο της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ, δηλαδή της προσπάθειας δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου ώστε να διοχετευθούν οι αποταμιεύσεις των ευρωπαίων πολιτών σε παραγωγικές επενδύσεις. «Να διακρίνει ο πολίτης τα προβλήματα και τις απάτες, να κατανοεί τους κινδύνους, αλλά και τις βασικές έννοιες της κεφαλαιαγοράς», επεσήμανε, προσθέτοντας πως «η γνώση είναι δύναμη». H Βασιλική Λαζαράκου ανέδειξε τις δράσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, που συμπεριλαμβάνουν συνεργασία με πανεπιστήμια, εκδόσεις βιβλίων και εκδηλώσεις στην περιφέρεια.

Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής ΑΑΔΕ

Tόνισε ότι η τεχνολογία έχει εκδημοκρατίσει την πρόσβαση σε επενδύσεις και συνολικά στον χρηματοοικονομικό τομέα και ανέδειξε τις πρωτοβουλίες της ΑΑΔΕ για τη δημιουργία μιας άμεσης σχέσης με τους πολίτες. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ να μειώσει τον φόβο των πολιτών για τη διαχείριση των χρημάτων και των υποχρεώσεών τους και σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει να παίξει σημαντικό ρόλο σε πολλές διαδικασίες της Αρχής, από την εξυπηρέτηση των πολιτών για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας ως τις αγροτικές επιδοτήσεις – που ο Γιώργος Πιτσιλής αποκάλεσε «νέο παιδί» της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, στάθηκε στην πελατοκεντρική οργάνωση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και στην αναδιαμόρφωση των χώρων εξυπηρέτησης.