Βαρύ χτύπημα της μοίρας περίμενε τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, καθώς το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή η κόρη του Λένα σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κόρη του πρώην πρωθυπουργού είχε υποστεί μία πολύ σοβαρή επιληπτική κρίση και είχε διακομιστεί αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Κρίθηκε ωστόσο σκόπιμο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Εΰαγγελισμός», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Το βράδυ της Πέμπτης ωστόσο η 34χρονη υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε. Τραγικές φιγούρες η μητέρα της Γεωργία και ο πατέρας της Αντώνης Σαμαράς, οι οποίοι βρίσκονταν στο πλευρό της σε αυτήν την περιπέτεια.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της. Η τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της και μητέρας του Αντώνη Σαμαρά, Ελένης-Λένας Ζάννα.

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία

Την συντριβή του για τον αδόκητο χαμό της κόρης του προκατόχου του στη Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε με ανάρτηση του στα social media ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, ο οποίος έγραψε:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».