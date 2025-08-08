Την θλίψη του για τον αναπάντεχο θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε με μήνυμα του στα social media ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης έγραψε για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά:

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη.

Η σκέψη μου είναι μαζί τους».