Την θλίψη του για τον αναπάντεχο θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε με μήνυμα του στα social media ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης έγραψε για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά:
«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.
Κουράγιο και δύναμη.
Η σκέψη μου είναι μαζί τους».
Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.
Κουράγιο και δύναμη.
Η σκέψη μου είναι μαζί τους.
— Nikos Androulakis (@androulakisnick) August 7, 2025