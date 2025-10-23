Επεισοδιακή ήταν η συνεδρίαση σήμερα Πέμπτη (23/10) των μελών της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, όπου συζητήθηκε η εισήγηση του προέδρου του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να επιβληθεί «χρονοκόφτης στις ομιλίες των εκπροσώπων των κομμάτων στην Ολομέλεια, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αντιλαμβανόμενη ότι όχι μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και η πλειονότητα των κομμάτων της μειοψηφίας τάσσεται υπέρ της εφαρμογής του μέτρου, που θα βάλει τέλος στην παραβίαση από τους ομιλητές των χρονικών ορίων που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρχικά ξέσπασε κατά πάντων και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην Ντόρα Μπακογιάννη, κάνοντας αναφορές στο σκάνδαλο της Siemens και στο τροχαίο δυστύχημα με τον Ιάσωνα στην είσοδο της Βουλής.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο για να βιντεοσκοπήσει την κ. Μπακογιάννη, που είχε γυρίσει και την κοιτούσε επίμονα, προκαλώντας την αντίδραση της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Βουλής, Όλγας Γεροβασίλη. «Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπει και η ίδια στο στόχαστρο της προέδρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία της είπε: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!». Η κ. Μπακογιάννη αποκάλεσε «υστερική» την κ. Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να βγαίνει εκτός εαυτού και να συνεχίζει να εξαπολύει πυρά κατά πάντων, ενώ παραχωρώντας δηλώσεις από το περιστύλιο της Βουλής, χαρακτήρισε την αδερφή του πρωθυπουργού «Μαρία Αντουανέτα» και περιέγραψε ως «φασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας» τον «κόφτη».

Οι αλλαγές που φέρνει ο «κόφτης»

Μετά τις τροποποίησεις του Κανονισμού της Βουλής, οι οποίες θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη και θα τεθούν σε ισχύ τον Νοέμβριο, η ενεργοποίηση του «κόφτη» θα σημαίνει, πως όταν λήγει ο χρόνος τοποθέτησης, τότε θα κλείνει το μικρόφωνο του ομιλητή και η κάμερα δεν θα προβάλει το βήμα ή το έδρανο, αλλά ένα γενικό πλάνο της αίθουσας.

Παράλληλα, προβλέπεται ανοχή επιπλέον 25% επί του ήδη προβλεπόμενου χρόνου στους ομιλητές, καθώς -σύμφωνα με την εισήγηση του προεδρείου της Βουλής- οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα μιλούν 27 λεπτά αντί για 21, οι βουλευτές 9 λεπτά αντί για 7, οι πρόεδροι ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές 25 λεπτά αντί για 20, οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές 19 λεπτά αντί για 15 και οι αρμόδιοι υπουργοί 13 αντί για 10.

Επιπλέον, υπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν δικαίωμα να πάρουν το λόγο έως και τρεις φορές, ενώ θα απαγορευτεί η επίκληση δυο ιδιοτήτων για να ζητηθεί ο λόγος, γεγονός που αφορά την κ. Κωνσταντοπούλου, λόγω του ότι διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής. Οι προαναφερθείσες αλλαγές θα εφαρμοστούν σε πρώτη φάση στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, γεγονός που αποκλείει τις προ ημερησίας συζητήσεις, τις προτάσεις δυσπιστίας και τη συζήτηση του προϋπολογισμού.