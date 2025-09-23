Αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno μίλησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάμψει», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στο τροχαίο ατύχημα που είχε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχασε τον έλεγχο του οχήματός της καθώς κινούταν στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, με αποτέλεσμα το ΙΧ να βγει εκτός δρόμου και να πέσει σε χαντάκι.

Μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε πως στηρίζει τον πολιτισμό, τη Δημοκρατία και το θέατρο, δίνοντας ραντεβού με την παρουσιάστρια του Buongiorno Φαίη Σκορδά.