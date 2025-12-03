Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και ο Δημήτρης Μανιάτης σε αυτό το επεισόδιο αναλύουν όλα τα καυτά μέτωπα της επικαιρότητας: • Οι αγροτικές κινητοποιήσεις που φουντώνουν σε όλη την Ευρώπη και ο θυμός των παραγωγών στην Ελλάδα. • Ο ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και η κρίση εμπιστοσύνης προς το κράτος. • Το μέλλον της αγροτικής πολιτικής και ο αντίκτυπος των φυσικών καταστροφών μετά τον «Ντάνιελ». • Η συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το εδαφικό, οι ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί και οι διεθνείς ισορροπίες. Μια ουσιαστική, ζωντανή κουβέντα για όσα κρίνουν το σήμερα — αλλά κυρίως το αύριο της χώρας και της Ευρώπης.

Vidcast