Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και ο Δημήτρης Μανιάτης σε αυτό το επεισόδιο αναλύουν όλα τα καυτά μέτωπα της επικαιρότητας: • Οι αγροτικές κινητοποιήσεις που φουντώνουν σε όλη την Ευρώπη και ο θυμός των παραγωγών στην Ελλάδα. • Ο ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και η κρίση εμπιστοσύνης προς το κράτος. • Το μέλλον της αγροτικής πολιτικής και ο αντίκτυπος των φυσικών καταστροφών μετά τον «Ντάνιελ». • Η συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το εδαφικό, οι ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί και οι διεθνείς ισορροπίες. Μια ουσιαστική, ζωντανή κουβέντα για όσα κρίνουν το σήμερα — αλλά κυρίως το αύριο της χώρας και της Ευρώπης.
Π. Μαρινάκης για Τσίπρα: Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας – Προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015
«Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγο μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού. Αναλυτικά η ανακοίνωση του […]
Μητσοτάκης για Τσίπρα: Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια;
Η Ελλάδα έχει σήμερα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη όντας ταυτόχρονα δημοσιονομικά υπεύθυνη και επιτυγχάνοντας πρωτογενή πλεονάσματα, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην οικονομία και ειδικά για την ανάπτυξη, σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη. «Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές […]
Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης»: Να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα
Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με κατηγορούν ως αμετανόητο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός
Τσίπρας: Δεν είμαι απλώς αμετανόητος, είμαι υπερήφανος για όσα κάναμε
Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» έγινε το βράδυ της Τετάρτης σε ένα κατάμεστο Παλλάς . Ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε την ομιλία του αναφέροντας ότι ευχαριστεί «τους χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για να πάρουν στα χέρια τους την Ιθάκη. Με συγκινεί και με αγγίζει βαθιά, […]
Η άφιξη του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς» – «Αλέξη μπροστά να φύγει η δεξιά»
Mε θερμό χειροκρότημα έγινε η υποδοχή του Αλέξη Τσίπρα έξω από το Παλλάς όπου άρχισε η παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη». Ενθουσιώδες χειροκρότημα και μέσα στην αίθουσα όπου ακούστηκαν συνθήματα όπως το «Αλέξη μπροστά να φύγει η δεξιά» και «Να ‘τος να ‘τος ο πρωθυπουργός». To παρών δίνει σχεδόν όλη η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, πλην Πολάκη, και σχεδόν όλη […]