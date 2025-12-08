Κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και απειλή για την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας, διαπίστωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία». Ο κ. Καραμανλής προειδοποίησε ότι χωρίς εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, η δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί όρθια.

Αναφερόμενος στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, έκανε λόγο για απαξίωση της Βουλής όταν οι πολίτες θεωρούν ότι οι εξεταστικές επιτροπές λειτουργούν προσχηματικά, υπαινισσόμενος το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισήμανε επίσης την αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης, καθώς – όπως είπε – η διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών δεν έπεισε τους πολίτες.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η συσσώρευση πλούτου στα χέρια ολίγων και η απίσχναση της μεσαίας τάξης αποτελεί «νάρκη στα θεμέλια της δημοκρατίας».

Υπενθύμισε ότι φέτος συμπληρώνονται 51 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και 50 από την ψήφιση του Συντάγματος του 1975, επισημαίνοντας πως πρόκειται για δύο ιστορικά επιτεύγματα που φέρουν τη σφραγίδα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. «Δεν αρκεί να λέμε ότι η Δημοκρατία υπάρχει. Οφείλουμε να εξετάζουμε αν λειτουργεί όπως πρέπει και αν οι πολίτες εμπιστεύονται τους θεσμούς», τόνισε.

Η πολιτική σε κλειστά συστήματα

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες θεωρούν πως «οι θεσμοί δεν λειτουργούν με πληρότητα, το Κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, η Δικαιοσύνη επηρεάζεται, τα ΜΜΕ χειραγωγούνται και οι κυβερνήσεις δεν ακούν». Όπως είπε, αυτή η αντίληψη οδηγεί σε κρίση αντιπροσώπευσης και τελικά σε κρίση της ίδιας της Δημοκρατίας.

«Μην κρυβόμαστε. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά και συνεχώς ογκούμενα, σε όλον τον κόσμο, στην Ευρώπη και στη χώρα μας», προειδοποίησε.

Η κοινωνική ανισότητα ως απειλή

Αναφερόμενος στις οικονομικές ανισότητες, σημείωσε ότι η πολιτική ομαλότητα στην Ευρώπη στηρίχθηκε στη διάχυση των καρπών της ανάπτυξης σε ευρεία κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο, όπως είπε, οι σταθερές αυτές δεν υφίστανται πλέον λόγω της στρεβλής παγκοσμιοποίησης και της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

«Οι κοινωνικές ανισότητες, αντί να αμβλύνονται, οξύνονται με ρυθμό καλπάζοντα», ανέφερε, κάνοντας λόγο για ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι λίγοι πλούσιοι θα ζουν απομονωμένοι από την κοινωνία. «Η απίσχναση της μεσαίας τάξης είναι νάρκη στα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύνδεσε μάλιστα αυτή τη μεγάλη κοινωνική ανατροπή με την άνοδο ακραίων φωνών και την αποδυνάμωση παραδοσιακών πολιτικών σχηματισμών στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η αποστροφή των πολιτών δεν οφείλεται σε «ρηχή πολιτική συμπεριφορά», αλλά σε αίσθημα προδοσίας από το σύστημα.

Η απαξίωση του Κοινοβουλίου

Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε αιχμές κατά της κυβέρνησης για υποβάθμιση του Κοινοβουλίου μέσω προσχηματικών εξεταστικών επιτροπών, επαναλαμβάνοντας τον υπαινιγμό για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το Κοινοβούλιο δεν είναι χώρος τυπικών διαδικασιών ούτε όργανο επικύρωσης αποφάσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η υποβάθμιση του ρόλου του συνιστά πλήγμα στη δημοκρατία.

«Ο κίνδυνος σήμερα δεν προέρχεται από θεαματικές εκτροπές, αλλά από την αργή διολίσθηση προς την ανοχή σε φαινόμενα υποβάθμισης των κανόνων», προειδοποίησε.

Η Δικαιοσύνη και οι υποκλοπές

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας είναι η πίστη στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Εξέφρασε ανησυχία για τη διάχυτη αμφισβήτηση που επικρατεί, λέγοντας πως «η αμφιβολία – και μόνο η αμφιβολία – αρκεί για να τραυματιστεί η κοινωνική συνοχή».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, υποστήριξε ότι «η δικαστική διερεύνηση δεν έπεισε πως δόθηκαν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα» και πρόσθεσε πως, παρότι η πολιτική αντιπαράθεση κόπασε, «τα αναπάντητα ερωτήματα μένουν και ρίχνουν σκιά στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης».

Η υποβάθμιση του δημόσιου λόγου

Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε και στη διάβρωση του δημόσιου διαλόγου, λέγοντας πως «ο πολιτικός λόγος έχει μετατραπεί σε επικοινωνιακό θέαμα, όπου η επιχειρηματολογία αντικαταστάθηκε από συνθήματα και ύβρεις». Τόνισε ότι η Δημοκρατία απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Τύπου, υπογράμμισε ότι «η αποστολή του δεν είναι να εξωραΐζει καταστάσεις, αλλά να ελέγχει με αυστηρότητα τις εξουσίες».

Τα καλά λόγια για τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Ο Κώστας Καραμανλής έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος με θερμά λόγια στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος ήταν επίσης ομιλητής στην εκδήλωση. «Μας χωρίζουν πολλά και γνωστά, αλλά μας ενώνουν περισσότερα: η πίστη στη δημοκρατία, ο σεβασμός στην άλλη άποψη, η αγάπη για την πατρίδα και για τη Θεσσαλονίκη», είπε, προσθέτοντας ότι ο Βενιζέλος είναι «ένας πολιτικός που χαίρεσαι να έχεις συνομιλητή, είτε ως συμπαίκτη είτε ως αντίπαλο».