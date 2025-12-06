Νέα στοιχεία, αποκαλυπτικά για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, έχουν προκύψει μέσα από τις 11 κιόλας πρώτες συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας. Εκεί δηλαδή όπου χτυπά η καρδιά της πιο σοβαρής από άποψης λειτουργίας των θεσμών ποινικής δίκης των τελευταίων ετών. Και μπορεί όσα γίνονται στην αίθουσα του δικαστηρίου να μη φωτίζονται από τους προβολείς της δημοσιότητας σε καθημερινή βάση, αλλά το διακύβευμα της υπόθεσης παραμένει εξίσου σοβαρό ακριβώς γιατί όσα λέγονται – πολλά από αυτά για πρώτη φορά – αφορούν τον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου, τα ατομικά δικαιώματα και εν τέλει την ίδια τη δημοκρατία.

Οσοι παρακολουθούν από κοντά την ενδιαφέρουσα εξέλιξη της διαδικασίας αντιλαμβάνονται ότι με την υποδειγματική εξέταση των μαρτύρων τόσο από τον πρόεδρο, όσο και από τον εισαγγελέα της έδρας, που μέσα από τις ερωτήσεις τους δείχνουν ότι έχουν μελετήσει τη δικογραφία σε βάθος, στη μεγάλη εικόνα των υποκλοπών έχουν ήδη τοποθετηθεί νέες «ψηφίδες» που το δικαστήριο θα αξιολογήσει όταν φτάσει η ώρα της κρίσης για τους κατηγορουμένους.

Σε κάθε περίπτωση από τις καταθέσεις των μαρτύρων που έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα έχουν φωτιστεί άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Μπορεί στη θέση της υποστήριξης κατηγορίας να μη βρίσκονται όλοι οι στόχοι παρακολούθησης μέσω ΕΥΠ και Predator, αλλά όσα προκύπτουν όπως φαίνεται αφορούν και τους απόντες πολιτικούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά που θεωρεί ότι είναι αδιαπραγμάτευτο το συνταγματικά προστατευόμενο απόρρητο των επικοινωνιών του.

Κομβικές στιγμές

Αν κάποιος θα ήθελε να σταθεί σε τρεις κομβικές στιγμές της δίκης, αυτές θα ήταν:

1 Η κατάθεση-ομολογία του Σταμάτη Τρίμπαλη ότι λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου στην εταιρεία Krikel.

Ο ίδιος μάρτυρας, ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, κατέθεσε και κάτι άλλο ακόμα στο δικαστήριο, που αφορά ευθέως τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και της ίδιας της δημοκρατίας. «Οταν πήγα μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, μου είχαν δοθεί έτοιμες οι περισσότερες απαντήσεις από τον κατηγορούμενο και έναν στενό συνεργάτη του. Και όταν βγήκα, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν “εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά”». Ο άνθρωπος αυτός, όπως εύστοχα παρατηρούσε παράγοντας της δίκης, που άλλα είχε καταθέσει στη Βουλή και στον τότε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση αρνούμενος οποιαδήποτε σχέση με τον Γ. Λαβράνο, πέραν όλων των άλλων εμφανιζόμενος στο δικαστήριο παραδέχτηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τις προηγούμενες φορές έλεγε ψέματα.

2 Η κατάθεση της Πηνελόπης Μηνιάτη, η οποία είχε διατελέσει προϊσταμένη στη νευραλγική θέση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας από την οποία περνούσαν όλες οι μεγάλες ποινικές υποθέσεις.

«Εγώ πάτησα και επέλεξα τους συνδέσμους. Το λέω αυτό γιατί το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου θεωρεί δεδομένο ότι μόνο δύο στόχοι έχουν μολυνθεί (σ.σ.: το κατηγορητήριο αναφέρει ως τετελεσμένες πράξεις τις παρακολουθήσεις για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη και την Αρτεμις Σίφορντ) και όλοι οι άλλοι είναι απόπειρες». Οπως πρόσθεσε μάλιστα η Π. Μηνιάτη, η ίδια περίμενε, μάταια όπως αποδείχθηκε, να κληθεί από τη Δικαιοσύνη σε προηγούμενα δικονομικά στάδια.

Και με απόλυτη βεβαιότητα, έχοντας πλήρη συναίσθηση του περιεχομένου της μαρτυρίας της, βεβαίωσε ενόρκως το δικαστήριο πως «για τον εαυτό μου καταθέτω ότι δεν είναι απόπειρα».

3 Η κατάθεση του πρώην υπαλλήλου της Intellexa Παναγιώτη Κούτσιου, ο οποίος μόνο έπειτα από τις πιεστικές ερωτήσεις του συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ… θυμήθηκε πως την ώρα που η εταιρεία βρισκόταν στη δίνη της έρευνας για τις υποκλοπές και ελεγχόταν από διαφορετικές ελληνικές Αρχές, εκείνος αν και είχε αποχωρήσει, επέστρεψε, έστω και αν όπως είπε, δεν γνώριζε αν η εταιρεία είχε την ίδια ονομασία.

Νέοι μάρτυρες

Στις επόμενες συνεδριάσεις από το βήμα του δικαστηρίου θα περάσουν σημαντικοί μάρτυρες, όπως ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Ράμμος, που εκ της θεσμικής του θέσης έχει να αναφέρει πολλά στο δικαστήριο.

Επιπλέον, μετά το τέλος της εξέτασης των μαρτύρων του κατηγορητηρίου, οι δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας αναμένεται να υποβάλουν συνολικά αιτήματα προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν νέοι μάρτυρες και να απαντήσουν στις ερωτήσεις της έδρας σε μια ύστατη προσπάθεια να μη μείνει καμία σκιά πάνω από αυτή την υπόθεση.

Ο τελευταίος λόγος ανήκει στο δικαστήριο, που στο τέλος αυτής της διαδρομής θα εκδώσει την απόφασή του για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων. Η συνέχεια της δίκης, όπως λένε όσοι γνωρίζουν καλά πρόσωπα και πράγματα, προβλέπεται άκρως ενδιαφέρουσα. Στόχος ήταν και παραμένει ένας: απόδοση δικαιοσύνης για μια υπόθεση που αποτελεί «αγκάθι» για τη λειτουργία των θεσμών.