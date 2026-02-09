Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση συνολικά 2.628 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Οι θέσεις ανήκουν στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και καλύπτουν διάφορους κλάδους και ειδικότητες σε φορείς του Δημοσίου, στο πλαίσιο του Β΄ Σταδίου της διαδικασίας.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της πρόσκλησης 1Γ/2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διαθέσιμες θέσεις έχουν καταχωρισθεί σε σχετικό αρχείο που συνοδεύει την προκήρυξη.

Διαβάστε αναλυτικά τον πίνακα του ΑΣΕΠ με τις θέσεις και τις περιοχές