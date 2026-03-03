Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων στην πολυαναμενόμενη προκήρυξη 2Κ/2026. Το νέο πρόγραμμα προσλήψεων αφορά 1.696 μόνιμες θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία όλης της χώρας και φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ), απευθυνόμενο αποκλειστικά σε αποφοίτους Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έως τις 18 Μαρτίου για να οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους.

Οι ειδικότητες για ΤΕ

ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ειδ. ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων – 4 θέσεις

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων – 136 θέσεις

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Οδοντοτεχνιτών – 2 θέσεις

ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ειδ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας – 111 θέσεις

ΤΕ Διαιτολογίας Ειδ. ΤΕ Διαιτολογίας – 5 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας Και Πρόνοιας – 35 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού – 20 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ειδ. ΤΕ Λογιστικού – 21 θέσεις

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Ειδ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας – 124 θέσεις

ΤΕ Εργοθεραπείας Ειδ. ΤΕ Εργοθεραπείας – 6 θέσεις

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Ειδ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 28 θέσεις

ΤΕ Λογοθεραπείας Ειδ. ΤΕ Λογοθεραπείας – 1 θέσεις

ΤΕ Μαιευτικής Ειδ. ΤΕ Μαιευτικής – 223 θέσεις

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 6 θέσεις

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Ηλεκτρονικών – 1 θέση

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 2 θέσεις

ΤΕ Μηχανικών Ειδ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών – 2 θέσεις

ΤΕ Πληροφορικής Ειδ. ΤΕ Πληροφορικής (Software Ή Hardware) – 12 θέσεις

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων Ειδ. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων – 2 θέσεις

ΤΕ Φυσικοθεραπείας Ειδ. ΤΕ Φυσικοθεραπείας – 99 θέσεις

Οι ειδικότητες για ΔΕ

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Και Βιολογικών Εργαστηρίων Ειδ. ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Και Βιολογικών Εργαστηρίων – 157 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών Ειδ. ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών – 6 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου Ειδ. ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου – 32 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ειδ. ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού – 125 θέσεις

ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών Ειδ. ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών – 17 θέσεις

ΔΕ Οδηγών Ειδ. ΔΕ Οδηγών – 1 θέσεις

ΔΕ Πληροφορικής Ειδ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ – 3 θέσεις

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ειδ. ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ειδ. ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ) – 303 θέσεις

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΔΕ Μαγείρων – 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών) – 3 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Δομικών Εργων – 5 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 19 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 6 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Θερμαστών – 6 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 7 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) – 1 θέση

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Υδραυλικών – 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ψυκτικών – 5 θέσεις

ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Ειδ. ΔΕ Χειριστών -Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων – 150 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.