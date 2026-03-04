Ανοίγει η αυλαία για 1.538 προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, προσφέροντας ευκαιρίες εργασίας σε αποφοίτους Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Από σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου, υποβάλλονται οι αιτήσεις στην προκήρυξη που δημοσίευσε το υπουργείο Πολιτισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια έως 7 μηνών – ΣΟΧ ΑΣΕΠ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν άμεσα για να προλάβουν τις καταληκτικές προθεσμίες του Μαρτίου.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι ακόλουθες:

ΤΕ Λογιστικού

ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https:// www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα -> Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

Τα απαραίτητα προσόντα

Για ορισμένες θέσεις κρίνεται ως απαραίτητο τυπικό προσόν η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

(i) επεξεργασίας κειμένων,

(ii) υπολογιστικών φύλλων και

(iii) υπηρεσιών διαδικτύου

και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.