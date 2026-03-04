Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τη νέα μεγάλη δράση της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), που στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας. Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 174 εκατομμύρια ευρώ, προσφέρει σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα την ευκαιρία να θωρακίσουν το βιογραφικό τους και ταυτόχρονα να λάβουν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό επίδομα.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 150 ωρών, τα οποία υλοποιούνται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες οι απολαβές

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών. Οι εργαζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση και τη διαδικασία της πιστοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα, το οποίο μεταφράζεται σε 750 ευρώ για το πλήρες πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς είναι υποχρεωτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των νέων γνώσεων που αποκτώνται.

Ευελιξία και προθεσμίες

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η ευελιξία, καθώς η κατάρτιση διεξάγεται εκτός εργασιακού ωραρίου, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τη μελέτη στο πρόγραμμά τους. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ.