Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους ανακοινώθηκε, προσφέροντας επίδομα 750 ευρώ που θα καταβληθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συμμετεχόντων.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία, και περιλαμβάνει 150 ώρες online εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση διεθνούς κύρους, έπειτα από γραπτές εξετάσεις.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν τομείς όπως ο οικονομικός εγγραμματισμός, οι ψηφιακές δεξιότητες και οι πράσινες δεξιότητες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν λάβει μέρος σε αντίστοιχο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας voucher.gov, με είσοδο μέσω κωδικών Taxisnet. Η προεγγραφή θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν σύγχρονα αντικείμενα όπως:

Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Κυκλική Οικονομία

​Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες

​Social Media Management & Ψηφιακό Marketing

​Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτούς), άνω των 18 ετών, απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης σε προηγούμενους κύκλους Voucher της ΔΥΠΑ για ψηφιακές / πράσινες δεξιότητες από το 2022 έως σήμερα, είτε ως άνεργοι, είτε ως εργαζόμενοι.