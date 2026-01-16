Έρχεται νέο μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα! Μέσω του νέου voucher των 750€ της ΔΥΠΑ, όσοι συμμετάσχουν σε πιστοποιημένη εξ αποστάσεως κατάρτιση θα λάβουν καθαρά το ποσό στον λογαριασμό τους. Η ζήτηση είναι ήδη αυξημένη. Το goLearn πραγματοποιεί πανελλαδική τηλεφωνική ενημέρωση και δωρεάν κατάρτιση σε σύγχρονα αντικείμενα, ώστε να μη χάσει κανείς την ευκαιρία.
Ποιοι δικαιούνται το voucher των 750 ευρώ
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων. Το voucher συνδέεται με πιστοποιημένη κατάρτιση που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και οδηγεί σε οικονομική ενίσχυση μετά την ολοκλήρωση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και άνεργοι που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους.
Πώς κάνετε αίτηση
Η αίτηση γίνεται στην σελίδα goLearn σε ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα προβλέπει:
- Εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-learning) 150 ωρών
- Εξειδικευμένα αντικείμενα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας
- Πιστοποίηση γνώσεων από αναγνωρισμένο φορέα
- Οικονομική ενίσχυση 750 ευρώ καθαρά μετά την ολοκλήρωση
- Συμμετοχή εξ ολοκλήρου online, χωρίς φυσική παρουσία
Πώς καταβάλλονται τα 750 ευρώ
Η πληρωμή του ποσού πραγματοποιείται μετά:
- Την ολοκλήρωση της κατάρτισης
- Τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες αξιολογήσεις
- Την επιτυχή πιστοποίηση
- Την κατάθεση του ποσού απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου