Έρχεται νέο μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα! Μέσω του νέου voucher των 750€ της ΔΥΠΑ, όσοι συμμετάσχουν σε πιστοποιημένη εξ αποστάσεως κατάρτιση θα λάβουν καθαρά το ποσό στον λογαριασμό τους. Η ζήτηση είναι ήδη αυξημένη. Το goLearn πραγματοποιεί πανελλαδική τηλεφωνική ενημέρωση και δωρεάν κατάρτιση σε σύγχρονα αντικείμενα, ώστε να μη χάσει κανείς την ευκαιρία.

Ποιοι δικαιούνται το voucher των 750 ευρώ

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων. Το voucher συνδέεται με πιστοποιημένη κατάρτιση που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και οδηγεί σε οικονομική ενίσχυση μετά την ολοκλήρωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και άνεργοι που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους.

Πώς κάνετε αίτηση

Η αίτηση γίνεται στην σελίδα goLearn σε ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα προβλέπει:

Εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-learning) 150 ωρών Εξειδικευμένα αντικείμενα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας Πιστοποίηση γνώσεων από αναγνωρισμένο φορέα Οικονομική ενίσχυση 750 ευρώ καθαρά μετά την ολοκλήρωση Συμμετοχή εξ ολοκλήρου online, χωρίς φυσική παρουσία

Πώς καταβάλλονται τα 750 ευρώ

Η πληρωμή του ποσού πραγματοποιείται μετά: