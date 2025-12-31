Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025» για να αξιοποιήσουν την ψηφιακή τους κάρτα (voucher). Όσοι δεν έχουν κάνει ακόμη χρήση, μπορούν μέχρι το τέλος της ημέρας να κλείσουν τη διαμονή τους στην Ήπειρο ή σε οποιονδήποτε άλλο προορισμό της Ελλάδας.

Σε tweet το Υπουργείου Τουρσιμού αναφέρει: «Σήμερα 31.12.2025 τελευταία ημέρα για την εξαργύρωση της ψηφιακής κάρτας του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2025. Η Ήπειρος αποτελεί έναν προορισμό με πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Πώς χρησιμοποιείται η κάρτα

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη:

Σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα: Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί την κάρτα στο POS του καταλύματος και ολοκληρώνει την πληρωμή επί τόπου.

Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί την κάρτα στο POS του καταλύματος και ολοκληρώνει την πληρωμή επί τόπου. Μέσω διαδικτύου: Υπάρχει δυνατότητα κράτησης ακόμη και για μεταγενέστερη ημερομηνία, είτε μέσω ταξιδιωτικής πλατφόρμας είτε απευθείας από το ξενοδοχείο, αρκεί η κράτηση να γίνει σήμερα.

Τι προσφέρει η ψηφιακή κάρτα

Η κάρτα δίνει τη δυνατότητα για ευέλικτες πληρωμές και γρήγορη εξυπηρέτηση:

Χρησιμοποιείται ανέπαφα σε κάθε κατάλυμα της χώρας .

. Οι πάροχοι λαμβάνουν άμεση αποζημίωση χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατία.

χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατία. Το ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί ολικά ή τμηματικά έως και σήμερα, 31 Δεκεμβρίου.

Πού ισχύει η κάρτα

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαμονή και όχι για φαγητό ή άλλες δραστηριότητες.

Ισχύει μόνο για καταλύματα με τους παρακάτω κωδικούς:

Η εξαργύρωση μπορεί να γίνει σε ένα ή σε διαδοχικά καταλύματα, ανάλογα με το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας.

Τι πρέπει να προσέξετε

Για πληρωμή στο POS απαιτείται smartphone με NFC και χρήση Apple Pay ή Google Pay.

και χρήση Apple Pay ή Google Pay. Για ηλεκτρονικές κρατήσεις δεν είναι απαραίτητη η τεχνολογία NFC.

Σε περίπτωση απορριφθείσας συναλλαγής, ο δικαιούχος πρέπει να επικοινωνήσει με την τράπεζα έκδοσης (Alpha Bank ή Eurobank).

Μην το αφήσετε για μετά, καθώς το voucher λήγει σήμερα και δεν θα υπάρξει νέα παράταση.