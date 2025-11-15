Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», με την ένταξη επιπλέον δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα μη αναλωθέντα ποσά από τις κάρτες της υψηλής περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό 22951/12.11.2025 (Β’ 6082) τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η τροποποίηση αφορά την ανακατανομή ποσού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ που δεν αξιοποιήθηκε από δικαιούχους της υψηλής περιόδου, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ανάδειξη νέων δικαιούχων και διαδικασία ενεργοποίησης

Οι νέοι δικαιούχοι θα προκύψουν από τον πίνακα των μη κληρωθέντων της χαμηλής περιόδου, βάσει της σειράς κατάταξής τους στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Ο επικαιροποιημένος πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2025.

Οι νέοι κληρωθέντες θα ενημερωθούν μέσω sms και email στα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης. Παράλληλα, θα λάβουν οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας από το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους.

Χρήση της ψηφιακής κάρτας και στόχοι του προγράμματος

Η ψηφιακή κάρτα λειτουργεί όπως μια απλή χρεωστική κάρτα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής του δικαιούχου, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Δεν απαιτείται η τήρηση λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα.

Στόχος του υπουργείου είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με έμφαση στις ορεινές και λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές.

Συνεργασίες και δηλώσεις

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνδρομή των πιστωτικών ιδρυμάτων Alpha Bank και Eurobank, καθώς και με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Συνεχίζουμε δυναμικά την προσπάθεια για τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας να απολαύσουν τις διακοπές τους όλους τους μήνες του χρόνου, υλοποιώντας τη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, σε ολόκληρη την Επικράτεια».