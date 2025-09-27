Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025», δίνοντας τη δυνατότητα στους κληρωθέντες δικαιούχους να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα με την άυλη ψηφιακή κάρτα τους, που λειτουργεί όπως μια απλή χρεωστική κάρτα.

Το υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 για τη «υψηλή περίοδο» και από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 για τη «χαμηλή περίοδο».

Με προϋπολογισμό πάνω από 25,3 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας είναι απλή και πραγματοποιείται εύκολα μέσω των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η κάρτα λειτουργεί ως «εισιτήριο» για ταξίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από δημοφιλείς προορισμούς έως ορεινά χωριά και λιγότερο γνωστές περιοχές, προσφέροντας διαμονή και φιλοξενία προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πολίτη.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» παρέχονται στη διεύθυνση https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2025 , στο helpdesk 210-2150231 ή μέσω email στο tourism4all2025@ktpae.gr .

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.