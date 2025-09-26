Η εφετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου) βρίσκει τον οργανωμένο ελληνικό τουρισμό και ειδικά τον κλάδο των ταξιδιωτικών γραφείων σε πορεία προσαρμογής, ως επιταγή άλλωστε της φύσης της τουριστικής δραστηριότητας που ως ζωντανός οργανισμός έχει ως μόνη σταθερά τη διαρκή αλλαγή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της FedHATTA και του HATTA, στο επίκεντρο της λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, όπως συμβαίνει διαχρονικά, τίθεται ο άνθρωπος, η ποιότητα των υπηρεσιών, η διαρκής εκπαίδευση και η διατήρηση ικανών στελεχών, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προσαρμογής των υπηρεσιών τους στις επιταγές της βιωσιμότητας και της ψηφιακής μετάβασης.

Ως εκ τούτου, ο κλάδος είναι ήδη συγχρονισμένος με την εφετινή θεματική της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός», η οποία αναδεικνύει την ανάγκη ο τουρισμός να γίνει μοχλός θετικών αλλαγών για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Αυτό σημαίνει επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τον κορμό του οργανωμένου τουρισμού, προώθηση πράσινων πρακτικών και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, χωρίς να επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες και τα οικοσυστήματα.

Παράλληλα, η επέκταση της τουριστικής περιόδου με αναβάθμιση των υποδομών παραμένει βασικό ζητούμενο για κάθε τουριστική δραστηριότητα, ώστε τα οφέλη του τουρισμού να διαχέονται στις τοπικές κοινωνίες, ει δυνατόν, όλο το χρόνο.

Η FedHATTA και ο ΗΑΤΤΑ, ως οι δύο φορείς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του κλάδου των ελληνικών τουριστικών γραφείων αλλά και του μεγαλύτερου μέρους των ταξιδιωτών, οι οποίοι διακινούνται από αυτά, επισημαίνουν διαχρονικά τα οφέλη του κλάδου σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο στην Ελλάδα.

Τα τουριστικά γραφεία,

– δημιουργούν θέσεις εργασίας,

– στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες

– τροφοδοτούν τις υποδομές φιλοξενίας, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και εστίασης, ενώ προωθούν τον πολιτιστικό, θρησκευτικό και συνεδριακό τουρισμό, την κρουαζιέρα, το yachting και τον τουρισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων

– καλλιεργούν δεσμούς ανάμεσα σε τόπους και ανθρώπους, διαφυλάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση, καθώς από τα μηνύματα που λαμβάνονται από τις σχετικές έρευνες, είναι αυξημένη η τάση της γνωριμίας με τον φυσικό και αρχιτεκτονικό ρυθμό, και η αναβίωση της παράδοσης τόσο στην νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εφετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού υπενθυμίζει ότι ο οργανωμένος τουρισμός, και ειδικά τα ταξιδιωτικά γραφεία, είναι θεμέλιο της οικονομικής και της κοινωνικής ευημερίας σε παγκόσμια κλίμακα. Με επαγγελματισμό, γνώση και δημιουργικότητα, οι άνθρωποι του κλάδου στηρίζουν προορισμούς, τοπικές κοινωνίες και υποδομές, ενώ προσαρμόζονται σε προκλήσεις όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός.

HATTA και FEDHATTA δεσμεύονται να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πορείας του οργανωμένου τουρισμού, σε ένα μονοπάτι με ποιοτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση στελεχών, πράσινες πρακτικές και ψηφιοποίηση, ενισχύοντας τις προσπάθειες για επέκταση της τουριστικής περιόδου και διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη φτάνουν σε όλους. Στόχος είναι ένας ανθεκτικός, βιώσιμος τουρισμός με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που μεταμορφώνει θετικά τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.