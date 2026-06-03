Πώς το λένε για τους τέσσερις ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος; Βig-4. Σωστά; Καλό να καμαρώνουν ορισμένοι γι’ αυτό, αλλά αν δεις το πώς λειτούργησαν κάποιες ΠΑΕ στο θέμα Λανουά, καταλήγεις στο συμπέρασμα πως εξελίχθηκαν σε… small 3!

Και μόνο ο Ολυμπιακός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, κοινώς δεν άλλαξε γνώμη και τήρησε τη γραμμή που είχε νωρίτερα χαράξει, πάει να πει ότι δεν ήθελε να συνεχίσει ο Γάλλος από τη θέση του αρχιδιαιτητή.

Ο Παναθηναϊκός πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Η επιλογή του δεν είναι υπέρ Λανουά αλλά… αντί. Πήγε απέναντι στους Ερυθρόλευκους και ευελπιστεί στο μέλλον να έχει πρίμα διαιτησία όπως πολλές φορές είδαμε κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Μόνο που ούτε αυτή η συνθήκη έφερε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, έναν τίτλο. Η ΑΕΚ ξέχασε… Ο κ. Ηλιόπουλος μόνο μνήμη ελέφαντα δεν έχει.

Το περασμένο φθινόπωρο ο Στεφάν Λανουά προπηλακίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια και πριν από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει και αυτό ήταν ενδεικτικό των συναισθημάτων του κόσμου για τον ίδιο.

Τι άλλαξε στην πορεία; Ισως το πώς έπαιξαν οι διαιτητές την ΑΕΚ κι ας έλεγαν στα Σπάτα για το πιο μάγκικο πρωτάθλημα και αυτό που ήταν «κόντρα σε όλους». Ο δε ΠΑΟΚ, ανέβηκε στα κάγκελα της αντίδρασης, έβαλε κατά του αρχιδιαιτητή, υπήρξαν λεκτικές τουφεκιές και εις βάρος της ΕΠΟ, στην πορεία όμως ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση. Γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται. Ή μήπως όχι;

Ο δε Λανουά, για δύο ακόμη σεζόν θα βρίσκεται στα μέρη μας, σύμφωνα πάντα με τις χθεσινές αποφάσεις της ΕΕΑ. Και με αλλαγές στους πίνακες διαιτητών που δεν περιλαμβάνουν πλέον τον «κορυφαίο» Τάσο Σιδηρόπουλο, αλλά πάντα έχουν άρωμα Βόρειας Ελλάδας. Τα ταλέντα εκεί βγαίνουν, υπάρχει μάλλον άνθηση στις σφυρίχτρες!

Προφανώς, στη συνέχεια θα έχει την ευκαιρία ο αρχιδιαιτητής να μας πείσει για την εξέλιξη των ελλήνων διαιτητών, να δούμε επιτέλους έναν γηγενή ρέφερι να «παίζει» δυνατό ματς και να δείχνει πως έχει τον έλεγχο του ντέρμπι. Αν δε ο επικεφαλής της ΚΕΔ θέλει να ξαναφέρει αλλοδαπούς, να δούμε αν θα συνεχίσει να ορίζει Γερμανούς στα πλέον δύσκολα ματς ένεκα της φιλίας με τον γερμανό αξιωματούχο Κνουτ Κίρχερ ή αν θα επιλέξει διαιτητές και από άλλες χώρες. Οχι βέβαια από τη Γεωργία που έφερε προς το φινάλε της σεζόν, αλλά έμπειρους και με «ματς στα πόδια τους».

Ερώτημα για το φινάλε: άραγε, πρόκειται να ξαναδούμε τις επίμαχες φάσεις, να μαθαίνουμε κι εμείς τι συμβαίνει ή την επιμορφωτική εκπομπή έφαγε οριστικά η μαρμάγκα; Θα διαφωτίσει το ευρύ κοινό ο Στεφάν Λανουά;