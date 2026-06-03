Στο μακρινό 2013, ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να «προσγειώσει» ανώμαλα τον Ολυμπιακό που ερχόταν ως πρωταθλητής Ευρώπης από το Λονδίνο και με πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς. Αλλά η ομάδα του κόουτς Πεδουλάκη τότε, έκανε το 3-0 με δύο νίκες στο ΣΕΦ.

Ομως η εικόνα των δύο ομάδων, πριν από το πρώτο τζάμπολ των τελικών ήταν εντελώς διαφορετική από την εφετινή, συνεπώς για να επαναλάβουν έναν ανάλογο άθλοι οι Πράσινοι θα χρειαστούν κάτι πολύ παραπάνω καθώς μέχρι στιγμής έχουν απογοητεύσει και έχουν χάσει κατά κράτος από τον αντίπαλό τους σε Euroleague και πρωτάθλημα (4/4 ήττες) αλλά έχουν πάρει τίτλο στον μοναδικό τελικό που διασταυρώθηκαν, σε αυτόν του Κυπέλλου στην Κρήτη.

Ακριβώς αυτό το παιχνίδι έχουν ως οδηγό στα αποδυτήρια οι Πράσινοι που θέλουν να επαναλάβουν ανάλογη εμφάνιση, ίσως την καλύτερη της χρονιάς.

Το δίδυμο Ντόρσεϊ – Βεζένκοφ το οποίο είχαν περιορίσει τότε, τώρα είναι με ένα…πονοκέφαλο λιγότερο για τον κόουτς Αταμάν, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι off. Συνεπώς η στόχευση στον Βεζένκοφ και στην περιφερειακή άμυνα (η οποία όσο το παιχνίδι τότε στην Κρήτη ήταν ανοιχτό είχε κρατήσει τον Ολυμπιακό στα 1/13 τρίποντα!) είναι το Α και το Ω για τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, του οποίου δεν ιδρώνει το αφτί του από το πλεονέκτημα έδρας.

«Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, επειδή έχει κάνει σπουδαία σεζόν. Εχει σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή, παίζει σπουδαίο μπάσκετ. Οταν παίξαμε στο Κύπελλο με πλήρες ρόστερ πήραμε μία καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένας καινούργιος τελικός, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Είδαμε στη Euroleague, όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν ενδιαφέρονται για την ατμόσφαιρα, το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τίποτα. Οποια ομάδα παίξει καλύτερο μπάσκετ θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα» είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Πράσινων, που θέλει να μπλοκάρει και τη δημιουργία του Γουόκαπ, και κυρίως να μην έχει φθορά μεγάλη κάτω από τα καλάθια όπου ο Ολυμπιακός υπερτερεί και εκεί θα παίξει με αλλαγές επιχειρώντας να κουράσει τον Μιλουτίνοφ.

«Euroleague και ελληνικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικά πράγματα. Στην Euroleague τελειώσαμε τη σεζόν ανεπιτυχώς. Στο πέμπτο παιχνίδι χάσαμε το Final Four. Υπάρχουν πολλές ομάδες με μεγάλο μπάτζετ τα τελευταία χρόνια που δεν έφτασαν στο Final Four. Σε τρία χρόνια μόνο φέτος δεν φτάσαμε. Η ελληνική λίγκα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Πρόπερσι την κερδίσαμε εμείς, πέρυσι την κέρδισε ο Ολυμπιακός, φέτος θέλουμε να την κερδίσουμε εμείς.

Πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο βήμα. Ολοι θέλουν να δείξουν ότι είμαστε σπουδαία ομάδα και μπορούμε να το κάνουμε με τον τίτλο» πρόσθεσε ο κόουτς Αταμάν, που μαζί με τους παίκτες του θα μείνουν σε ξενοδοχείο επιχειρώντας να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι ενώ τα «άκουσαν» σε αυστηρό τόνο και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που τους ζήτησε το πρωτάθλημα για τον κόσμο και τον σύλλογο.

«Ο,τι ειπώθηκε από τον πρόεδρο, θα θέλαμε να μείνει στα αποδυτήρια μεταξύ μας» είπε ο Ντίνος Μήτογλου που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει ατάκες του ισχυρού άντρα των Πράσινων.

Οι οποίοι μπορεί να παίζουν τελικούς πρωταθλήματος και ο κόουτς Αταμάν να έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, αλλά οι κυπελλούχοι Ελλάδας φαίνεται να είναι εδώ και κάποιο διάστημα σε ανοιχτή γραμμή με τον κορυφαίο προπονητή της ιστορίας τους τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στον οποίο προσφέρουν μυθικό συμβόλαιο, 10.000.000 ευρώ για δύο χρόνια, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα της «Meridian Sport».

Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα (ο οποίος «καθάρισε» μόνος του τον ΠΑΟΚ στην παράταση στον πρώτο ημιτελικό) που είναι κομβική θα αποφασιστεί σήμερα λίγες ώρες πριν από τον αγώνα, αλλά η λογική λέει ότι θα παίξει. Παράλληλα περιμένουν ένα μεγάλο παιχνίδι – όπως στο Κύπελλο – από τον Χέιζ Ντέιβις.