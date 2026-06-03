Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.369,17 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,22%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,87 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,38%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,85%) και των ΕΛΠΕ (+1,75%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,37%), της Σαράντης(-1,03%), της Viohalco (-0,95%) και του ΟΛΠ(-0,88%).

Ανοδικά κινούνται 28 μετοχές, 46 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης (+5,14%) και Εβροφάρμα (+2,57%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Premia (-4,92%) και Safe Bulkers (-3,97%).