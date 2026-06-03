Να κλείσει τη χρονιά ιδανικά, με την κατάκτηση και του πρωταθλήματος θέλει ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί απόψε (21.00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της GBL χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, με την ψυχολογία στα ύψη θέλουν να μπουν με το δεξί, απέναντι όμως σε έναν μεγάλο αντίπαλο, που επειδή ακριβώς είναι και πληγωμένος είναι ακόμα πιο επικίνδυνος.

Οι Ερυθρόλευκοι ουσιαστικά θέλουν να κρατήσουν το πλεονέκτημα έδρας και το κλειδί για να το πετύχουν θα είναι η άμυνα, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Ο Κέντρικ Ναν, ένας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ στην Ευρώπη, αποτελεί τον πρώτο και κυριότερο στόχο των Πειραιωτών στην άμυνά τους με τον Τόμας Γουόκαπ να έχει τον πρώτο λόγο και πιθανότατα τον Τάισον Γουόρντ να έρχεται από τον πάγκο για τον ίδιο ρόλο.

Το ίδιο δίδυμο τα πήγε περίφημα πάνω στο μαρκάρισμα του επίσης χαρισματικού σκόρερ της Φενέρμπαχτσε Χόρτον Τάκερ στον ημιτελικό του Final 4 στο T-Center.

«Πάντα είναι διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια. Εξαρτάται από την περίοδο, την ψυχολογική, τη σωματική κατάσταση, τη φόρμα και την υγεία. Ολα αυτά παίζουν ρόλο. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά μεταξύ δύο ομάδων υψηλού επιπέδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση την πνευματική διαχείριση των παικτών και την ετοιμότητά τους γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν είναι τόσο σημαντικό να έχεις καλά στατιστικά σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά να κερδίζεις.

Και οι δύο ομάδες έχουν κίνητρο. Μετά την ολοκλήρωση της Euroleague δουλεύουμε τακτικά και πνευματικά για να έρθουμε σε επίπεδο που πρέπει, αναφορικά με το κίνητρό μας» τόνισε για τον αγώνα ο κόουτς Μπαρτζώκας, που βλέποντας τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και να μην προπονείται δεν τον υπολογίζει.

Μια τεράστια απώλεια, όχι μόνο διότι μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ της ομάδας, αλλά είναι ο παίκτης που έχει κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό και ιδιαίτερα πέρυσι στους τελικούς ήταν ο καταλύτης στο να κατακτήσει η ομάδα του το πρωτάθλημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και εφέτος στους πέντε αγώνες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για πρωτάθλημα, Euroleague και Κύπελλο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν διψήφιος στους 4 εξ αυτών (με 13+ πόντους σε κάθε παιχνίδι φτάνοντας μέχρι και τους 21 στο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο T-Center), ενώ μόνο στο Κύπελλο δεν βοήθησε την ομάδα του, καθώς η κούραση από το ταξίδι – αστραπή στις ΗΠΑ (για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους) τον είχε εμφανώς καταβάλει. Είχε μείνει στους 4 πόντους σε αυτό το παιχνίδι.

Το άλλο κομμάτι που θέλει να προσέξει ο Παναθηναϊκός είναι να μπλοκάρει τη δημιουργία του αντιπάλου του τόσο από τους Σλούκα (λογικά θα παίξει αν και θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή) και Ναν, αλλά και τον Γκραντ, και πάλι μέσω της άμυνας.

Επίσης ο πιο «καυτός» παίκτης των τελευταίων ημερών των Πράσινων, ο Τσέντι Οσμάν είναι στο αμυντικό «στόχαστρο» των γηπεδούχων.

Παράλληλα θέλουν κυρίως με τον Μιλουτίνοφ αλλά και με τους Τζόουνς και Χολ να εκμεταλλευτούν την εμφανή υπεροπλία τους στους ψηλούς απέναντι στον Λεσόρ που θα έχει βέβαια βοήθεια από τον Φαρίντ.

«Ανησυχία δεν υπάρχει, έχουμε την έννοια μας ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση από το αποτέλεσμα. Το κυνηγούσαμε και έχουμε δώσει έμφαση εδώ. Είναι ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και θέλουμε να το κατακτήσουμε, πρέπει να έχουμε κίνητρο. Εννοείται ότι πρώτος μας στόχος ήταν η Euroleague. Είμαστε αήττητοι όλη τη χρονιά, νομίζουμε ότι έχουμε καλές πιθανότητες για να το κατακτήσουμε με το πλεονέκτημα έδρας.

Μένει να το αποδείξουμε. Οι ομάδες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλο το ρόστερ τους, αλλά θα παίξουν με το πλέον κατάλληλο» πρόσθεσε ο έλληνας τεχνικός του Ολυμπιακού που ερωτώμενος για τον Πίτερς, που γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, ενώ είναι πιθανό να παίζει τα τελευταία του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ήταν ξεκάθαρος:

«Είναι απόλυτος επαγγελματίας, το έχει αποδείξει τα τέσσερα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό. Είναι λάθος να δώσουμε έμφαση εκεί. Εχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από αυτά. Ολη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο και θα έχει. Οσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, είναι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλεπίδραση με τους οπαδούς».

Οι φίλοι της ομάδας έκαναν ήδη διπλό sold out στους τελικούς τόσο στον αποψινό όσο και της Δευτέρας.