Σε πλήρη αναμόρφωση του ελεγκτικού μηχανισμού στις οδικές μεταφορές προχωρά το οικονομικό επιτελείο, καθιερώνοντας μόνιμη και αυτοματοποιημένη διαδικασία εντοπισμού παραβατών. Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση Α.1052/2026, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται σταθερό ψηφιακό σύστημα το οποίο θα πραγματοποιεί διασταυρώσεις δύο φορές τον χρόνο, κάθε Μάρτιο και Αύγουστο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί τη διασύνδεση των μητρώων ασφαλιστικών εταιρειών, ΚΤΕΟ, Υπουργείου Μεταφορών και εφορίας. Στόχος είναι η αυτόματη έκδοση πράξεων επιβολής προστίμου, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για όσους κυκλοφορούν παράνομα ή διαθέτουν οχήματα με εκκρεμότητες.

Τα δεδομένα των προηγούμενων ελέγχων

Το μέτρο δεν αποτελεί προσωρινή δράση, αλλά μόνιμο μηχανισμό εποπτείας. Η ανάγκη του αποτυπώνεται στα στοιχεία των τελευταίων ετών. Ενδεικτικά, κατά την ψηφιακή διασταύρωση του Νοεμβρίου 2025 εντοπίστηκαν 87.026 ανασφάλιστα οχήματα. Οι ιδιοκτήτες τους είχαν προθεσμία 15 ημερών για συμμόρφωση, ενώ για τους αδιάφορους εκδόθηκαν ήδη τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Συνολικά, οι αρχές εκτιμούν ότι πάνω από 400.000 ιδιοκτήτες βρίσκονται στο μικροσκόπιο, καθώς οι έλεγχοι αποκαλύπτουν εκατοντάδες χιλιάδες παραβάσεις σχετικές με ασφάλιση, ΚΤΕΟ ή τέλη κυκλοφορίας.

Χρηματικές ποινές και κυρώσεις

Οι διοικητικές κυρώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του οχήματος και τη φύση της παράβασης, ενώ προβλέπεται αυστηρός διπλασιασμός ή τριπλασιασμός για μη συμμόρφωση.

Ανασφάλιστα οχήματα: Πρόστιμο 250 ευρώ για δίκυκλα , 500 ευρώ για ΙΧ και 1.000 ευρώ για φορτηγά ή λεωφορεία δημόσιας χρήσης.

Πρόστιμο , και για φορτηγά ή λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Παραλείψεις ΚΤΕΟ: Η μη έγκαιρη διενέργεια τεχνικού ελέγχου επιφέρει πρόστιμο 400 ευρώ .

Η μη έγκαιρη διενέργεια τεχνικού ελέγχου επιφέρει . Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Αν η οφειλή υπερβαίνει το έτος, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό των οφειλόμενων τελών .

Αν η οφειλή υπερβαίνει το έτος, επιβάλλεται . Υποτροπή: Σε περίπτωση μη τακτοποίησης εντός προθεσμιών, προβλέπεται διπλασιασμός προστίμου και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Το πρόστιμο για εικονική ακινησία

Η αυστηρότερη διάταξη αφορά την ψευδή δήλωση ακινησίας. Αν εντοπιστεί όχημα που κυκλοφορεί ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία, η ΑΑΔΕ επιβάλλει πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναδρομική είσπραξη τελών κυκλοφορίας. Σε επανάληψη της παράβασης εντός πενταετίας, το ποσό ανεβαίνει στα 30.000 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης για 3 έτη.

Η διαδικασία ειδοποιήσεων και ενστάσεων

Η επικοινωνία με τους πολίτες γίνεται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά. Η ειδοποίηση αποστέλλεται με τίτλο «Ειδοποίηση σχετικά με όχημα ιδιοκτησίας σας» και παραπέμπει στην πλατφόρμα oximata.gov.gr.

Όσοι θεωρούν ότι υπάρχει σφάλμα στη διασταύρωση, διαθέτουν 10 εργάσιμες ημέρες για υποβολή ένστασης μέσω της ειδικής εφαρμογής του gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η διάσταση της οδικής ασφάλειας

Πέρα από την εισπρακτική διάσταση, οι αρμόδιοι φορείς υπογραμμίζουν ότι το μέτρο συνδέεται με την οδική ασφάλεια. Οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ μπορεί να παρουσιάζουν επικίνδυνες βλάβες, ενώ η εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος σε τροχαίο προκαλεί σοβαρές οικονομικές και γραφειοκρατικές συνέπειες για τα θύματα, τα οποία καταφεύγουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο.

Οδηγός προετοιμασίας για τον Αύγουστο

Καθώς ο επόμενος κύκλος ελέγχων προγραμματίζεται για τον Αύγουστο, οι οδηγοί καλούνται να πραγματοποιήσουν τρεις βασικούς ελέγχους για να αποφύγουν πρόστιμα:

Έλεγχο της διάρκειας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Επαλήθευση της ημερομηνίας τελευταίου ΚΤΕΟ. Έλεγχο για πιθανές εκκρεμότητες τελών κυκλοφορίας.

Μέσω της εφαρμογής oximata.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να δουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του οχήματός τους και να τακτοποιήσουν άμεσα τυχόν εκκρεμότητες από υπολογιστή ή κινητό.