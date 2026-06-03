Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια της συζύγου του Νάσου Αθανασίου, Εύης Κλοκώνη, η οποία μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον αγώνα που έδωσε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 2,5 χρόνια με τον καρκίνο, αλλά και για τις τελευταίες του στιγμές στο σπίτι τους.

Όπως ανέφερε, «πέθανε στα χέρια μου, στο σπίτι μας. Είχε έναν πολύ δύσκολο καρκίνο, έδωσε αγώνα για 2,5 χρόνια». Η ίδια περιέγραψε πως ο Νάσος Αθανασίου «πήγαινε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και μετά στο σπίτι», συνεχίζοντας με αξιοπρέπεια τη μάχη του.

Η Εύη Κλοκώνη αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της «κατέληξε στο σπίτι, στα χέρια μου, στην αγκαλιά μου. Κατορθώσαμε και του δώσαμε μια πολύ καλή παράταση ζωής, αν και είχε έναν πολύ δύσκολο καρκίνο».

Με συγκίνηση πρόσθεσε: «Δεν υπέφερε, πέθανε πολύ ήσυχα και αυτό με αναπαύει». Μιλώντας για τον δημοσιογράφο, είπε πως «πέθανε νέος, μπορούσε να ζήσει κι άλλο, είχε ζωή μπροστά του, αλλά δυστυχώς ο Θεός δεν τον άφησε. Έδωσε τον αγώνα του με περισσή αξιοπρέπεια».

Όπως σημείωσε, «δεν το γνώριζαν οι περισσότεροι» ότι ο Νάσος Αθανασίου έδινε μάχη με τον καρκίνο, καθώς ο ίδιος δεν ήθελε να το δημοσιοποιήσει.

«Ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος»

Αναφερόμενη στη ζωή τους, η Εύη Κλοκώνη είπε: «Ήμασταν παντρεμένοι 48 χρόνια και ήταν ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος. Καμία φορά έβγαινε λίγο εριστικός στις εκπομπές του, αλλά αυτό ήταν η άμυνά του».

Περιέγραψε πως τα τελευταία δύο χρόνια, μετά τη συνταξιοδότησή τους, ήρθαν ακόμη πιο κοντά: «Μπορεί να ήταν δύσκολα γιατί είχαμε τον φόβο του θανάτου, αλλά πρόλαβα να του πω και να μου πει όσα θέλαμε».

Κλείνοντας, ανέφερε με συγκίνηση: «Η έννοιά του ήταν τα παιδιά μας και η εγγονή μας, να είναι καλά. Ήθελε να πάμε ταξίδια, αλλά δεν προλάβαμε· αυτό θα μου μείνει λίγο παράπονο».