Στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η ανανέωση της θητείας του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά: με αυτόν στην προεδρεία της ΚΕΔ θα γίνει και το επόμενο πρωτάθλημα.

Μάλιστα η ανανέωση της θητείας του αποφασίστηκε για δύο χρόνια, αλλά η απόφαση αυτή μοιάζει μάλλον τυπική: στην Ελλάδα ισχύει πάντα στις θητείες το «προχώρα και βλέπουμε». Το πρόβλημα με τον Λανουά είναι ότι δεν βλέπουμε τίποτα.

Πρόοδος

Θέλω να είμαι δίκαιος μαζί του. Ο ερχομός του γάλλου πρώην διαιτητή αρχικά τουλάχιστον ήταν ένα σημάδι προόδου. Ο προηγούμενος αρχιδιαιτητής, ο Σουηδός Πίτερ Φρόιντφελντ, ήταν μια από τις πιο θλιβερές περιπτώσεις που έχουν υπάρξει στην Ελλάδα – ή μάλλον στη Σουηδία, γιατί στην Ελλάδα δεν τον είδαμε ποτέ. Τη δουλειά του έκανε, άτυπα μεν ουσιαστικά δε, ο πρώην διαιτητής Σταύρος Μάνδαλος, σήμερα παρατηρητής.

Με τον ερχομό του Λανουά η ΚΕΔ απέκτησε στη θέση ενός σκιώδους προέδρου έναν κανονικό, δηλαδή κάποιον που μας έστειλε η UEFA και για το όνομα του οποίου συμφώνησαν οι μεγάλοι σύλλογοι – πράγμα κατά τη γνώμη μου λάθος, καθώς η πρόσληψη έπρεπε να γίνεται από τη Σούπερ Λίγκα κι όχι από την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργικό. Μια συμφωνία των τεσσάρων δεν κάνει ποτέ κακό. Αλλά όπως η περίπτωση του Λανουά αποδεικνύει δεν κάνει πάντα και καλό.

Τάξη

Ο Λανουά αρχικά αποκατέστησε λίγο την τάξη. Καθάρισε τους πίνακες από έλληνες διαιτητές που είχαν προκαλέσει, ανέβασε από τη δεύτερη κατηγορία κάποιους που έμοιαζαν να αξίζουν την ευκαιρία τους, επανέλαβε τις δημόσιες κρίσεις για συγκεκριμένες φάσεις – πράγμα εκτονωτικό και που στην επικαιρότητα του ποδοσφαίρου μας είχε βάλει ο πρώην αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο μόνος που δεν φοβόταν να πάρει θέση εκτονώνοντας εντάσεις και σπάζοντας το μονοπώλιο των κρίσεων των καθηγητών διαιτησίας που λένε ό,τι θέλουν κάθε Κυριακή στα τηλεοπτικά κανάλια και όχι μόνο.

Ο Λανουά έκανε μια ωραία σύμβαση με τη γερμανική ομοσπονδία ώστε να έχει στη διάθεσή του γερμανούς διαιτητές και τον πρώτο χρόνο της παρουσίας του στη χώρα μας έμοιαζε ικανός να βοηθήσει την ελληνική διαιτησία να κάνει βήματα μπροστά. Οχι τον δεύτερο.

Δύο

Το πρώτο πρόβλημα με τον Λανουά είναι ότι τον δεύτερο χρόνο της παρουσίας του στην ΚΕΔ όλα έμειναν απολύτως στάσιμα. Το δεύτερο ότι για πολλά από όσα έγιναν υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα που αφήνουν περιθώρια για αύξηση της κακοπιστίας. Κανένας έλληνας διαιτητής από τους καινούργιους που εμφανίστηκαν επί των ημερών του δεν προόδευσε. Ακόμα και κάποιοι πιο παλιοί, ο Φωτιάς π.χ., είχαν μάλλον τις χειρότερες σεζόν τους.

Οι διεθνείς διαιτητές μας δεν παίρνουν από την UEFA σημαντικά ματς κι αν δει κανείς τα όσα συμβαίνουν στις πιο μικρές κατηγορίες θα σοκαριστεί. Αλλά το χειρότερο είναι τα αναπάντητα ερωτήματα. Γιατί σταμάτησε ο Γάλλος να κάνει γνωστές τις θέσεις του για τις συζητήσιμες φάσεις της αγωνιστικής δεν το ξέρει κανείς. Κανείς δεν ξέρει τα κριτήρια επιλογής των διαιτητών. Κανείς δεν έχει εξήγηση γιατί πληθαίνουν οι βορειοελλαδίτες διαιτητές.

Κανείς δεν γνωρίζει γιατί δεν έρχονται γάλλοι διαιτητές, αν κι ο ίδιος είναι Γάλλος. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει με τους παρατηρητές ή γιατί μένουν στους πίνακες διαιτητές που δεν βγάζουν τα τεστ και αποκτούν ειδικότητα ως διαιτητές VAR κτλ. Το ότι η σεζόν της ελληνικής διαιτησίας δεν ήταν καλή αποδεικνύεται από το ότι όλες οι ελληνικές ομάδες της Σούπερ Λίγκας έβγαλαν ανακοινώσεις εναντίον του αρχιδιαιτητή και των επιλογών του – η ΑΕΚ έβγαλε τρεις σε μία εβδομάδα μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό.

Κι αυτό δεν δείχνει ότι υπήρχε δικαιοσύνη ως προς τα λάθη, αλλά απόλυτη ακαταλληλότητα. Κι όμως εναντίον της παραμονής του Γάλλου χθες μίλησε και τάχθηκε μόνο ο Ολυμπιακός. Γιατί; Γιατί ως μεγάλη ομάδα έχει το θάρρος της γνώμης του. Οι άλλοι όταν κατάλαβαν ότι η παραμονή του Λανουά είναι δεδομένη σώπασαν ενώ όλο τον χρόνο έσκουζαν. Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει καμία διάθεση να βοηθήσουν για την πρόοδο της ελληνικής διαιτησίας, αλλά υπάρχει μόνο καιροσκοπισμός. Δεν κερδίζω; Φωνάζω. Κερδίζω; Ολα είναι υπέροχα.

Παράδειγμα

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ΑΕΚ. Τον περασμένο Δεκέμβριο ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος είχε πει στο ΔΣ της ΕΠΟ ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ πρέπει να βγουν με τις σημαίες στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθούν για τη διαιτησία! Είχε πει ότι στην ΑΕΚ μετράνε «δέκα ακυρωμένα γκολ» και είχε χαρακτηρίσει «αποκορύφωμα της αδικίας» το «πέναλτι-μαϊμού στο Κηφισιά – ΑΕΚ, που ήταν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας των διαιτητών και το ακραία αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Γιόβιτς στο Λάρισα – ΑΕΚ που έμεινε ατιμώρητο».

Είχε μιλήσει επίσης για ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνα σε διαιτητές και είχε κατονομάσει κάποιον «Διαμαντίδη», διορθώνοντας μάλιστα τον Ιβάν Σαββίδη που ήταν παρών στη σύσκεψη και είχε πει ότι «ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει κανέναν Διαμαντόπουλο». Υπάρχει μια θεωρία ότι δήθεν οι διαιτησίες της ΑΕΚ άλλαξαν μετά τα Χριστούγεννα και άλλαξε και η στάση της ομάδας απέναντι στους διαιτητές κ.λπ. Παραμύθια. Ο Ηλιόπουλος είχε χαρακτηρίσει ντροπή για το ποδόσφαιρο τη διαιτησία του Ολλανδού Μάκελι στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1-1) – είχε πει χαρακτηριστικά ότι «σήμερα μπήκε μια σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου» και είχε μιλήσει για «κατάντια».

Χθες ψήφισε υπέρ της παραμονής του Λανουά γιατί όπως κυκλοφόρησε δεν ήθελε να συνταχθεί με τον Ολυμπιακό. Δικαίωμά του. Αλλά γιατί να μην ψηφίσει λευκό π.χ. αν η διαιτησία του πρωταθλήματος που η ΑΕΚ κέρδισε είναι «κατάντια»; Φυσικά η ερώτηση είναι ρητορική: ο καιροσκοπισμός είναι ο μόνος τρόπος διοίκησης που είναι εύκολος. Λες ό,τι να ‘ναι. Γνωρίζοντας πως απευθύνεσαι σε οπαδούς που θέλουν να ακούν για ντροπές και κατάντιες.

Θα θυμίζω

Θα ησυχάσουμε από την γκρίνια όσων ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Λανουά; Δεν το βλέπω. Διότι ο καιροσκοπισμός είναι καιροσκοπισμός. Δεν έχει σχέση ούτε με θέσεις, ούτε φυσικά με σοβαρότητα, αλλά με τη βαθιά βεβαιότητα ότι απευθύνεσαι σε κόσμο που είναι πωρωμένος και άρρωστος.

Απλά του χρόνου, κάθε φορά που θα υπάρχουν γκρίνιες για τον γάλλο αρχιδιαιτητή και τις διαιτησίες, θα θυμίζω σε όλους τι ψήφισαν και τι είπαν όταν έγινε συζήτηση για την ανανέωση της παρουσίας του γάλλου αρχιδιαιτητή…