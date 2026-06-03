Η αξιοποίηση του οικοπέδου του Βρεφοκομείου Αθηνών, που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο, στη συμβολή των οδών Εσπέρου και Αρτέμιδος, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων, με στόχο την προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών ώστε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου να προχωρήσει στην απόκτηση του συγκεκριμένου οικοπέδου που ανήκει στο Βρεφοκομείο Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων να εξασφαλίσει έτσι τους αναγκαίους πόρους για τη δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Δημοτικών Αρχών της Αθήνας και του Παλαιού Φαλήρου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών της πόλης, με γνώμονα τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

«Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκει λύσεις μέσα από συνεργασίες που έχουν πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, συζητήσαμε για την αξιοποίηση ενός ακινήτου του Βρεφοκομείου Αθηνών, με τρόπο που θα καλύπτει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα αποφέρει ουσιαστικό όφελος στους δημότες μας. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα διατεθούν για τη δημιουργία ενός νέου παιδικού σταθμού στην Αθήνα για βρέφη και νήπια, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της πόλης. Κάθε κίνηση που κάνουμε έχει στο επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Από την πλευρά του ο κ Φωστηρόπουλος σημείωσε πως η ενίσχυση των σχολικών και εκπαιδευτικών υποδομών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες. «Το συγκεκριμένο οικόπεδο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας για την παιδεία και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους μαθητές, τις οικογένειες και την εκπαιδευτική κοινότητα του Παλαιού Φαλήρου».