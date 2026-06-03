Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε άνοδο το πετρέλαιο και έπληξαν τις προσδοκίες για άμεση ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 624,32 μονάδες στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης.

Η μετοχή του ισπανικού ομίλου λιανικής πώλησης ενδυμάτων Inditex σημείωσε άλμα 5% καθώς η ιδιοκτήτρια εταιρία της αλυσίδας Zara ανακοίνωσε μεγαλύτερη της αναμενόμενης αύξηση των πωλήσεων για τον Μάιο.