Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε άνοδο το πετρέλαιο και έπληξαν τις προσδοκίες για άμεση ειρηνευτική συμφωνία.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 624,32 μονάδες στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης.
Η μετοχή του ισπανικού ομίλου λιανικής πώλησης ενδυμάτων Inditex σημείωσε άλμα 5% καθώς η ιδιοκτήτρια εταιρία της αλυσίδας Zara ανακοίνωσε μεγαλύτερη της αναμενόμενης αύξηση των πωλήσεων για τον Μάιο.
- Συναγερμός στο Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου του Βασιλικού Ναυτικού – Άγνωστη η τύχη του πληρώματος
- Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Αντίστροφη μέτρηση για τις αυτόματες πληρωμές – Άνοιξαν οι ntantades.gov.gr για τους γονείς
- Η Ναεγκοχιάνγκ κατέκτησε το Champions League Γυναικών και γνώρισε την αποθέωση από τον Κιμ Γιονγκ Ουν(vid)