Μία περιπέτεια υγείας βίωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπέστη κολικό νεφρού, περιγράφοντάς τον ως το πιο επώδυνο γεγονός που έχει ζήσει στα 52 του χρόνια. Όπως είπε, ο πόνος ήταν τόσο έντονος που κατέρρευσε.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου σε τηλεφωνική σύνδεση στη ραδιοφωνική του εκπομπή, εξηγώντας τον λόγο της πρόσφατης απουσίας του. Ανέφερε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να βεβαιωθεί πως όλα είχαν εξελιχθεί ομαλά και πως η περιπέτεια είχε πλέον τελειώσει.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε αναλυτικά, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Νιώθω λίγο άσχημα που δεν είμαι εκεί. Το εννοώ. Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Θεωρώ ότι είναι το πιο επίπονο πράγμα που έχω βιώσει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο. Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου είπα ότι, αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο The 2night. Έκανε καλό το ότι σηκώθηκα και περπάτησα λίγο. Σήμερα είμαι καλά και πήγα να κάνω μια μαγνητική και έδειξε ότι έχει φύγει. Και οι γιατροί το λένε ότι ο πόνος στον κολικό νεφρού είναι παρόμοιος με εκείνον της γέννας. Είχα πέσει κάτω, περίμενα ότι κάτι θα βγάλω, δεν είναι δυνατόν».

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