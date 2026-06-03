Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,1624 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 185,5600 γεν, στο 0,8633 με τη στερλίνα και στο 0,9164 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,13% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,6840 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,3461 δολάρια.
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