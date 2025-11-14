Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» προβλέπει ότι εφόσον μετά τη λήξη των άυλων ψηφιακών καρτών της Υψηλής περιόδου (30 Σεπτεμβρίου 2025) προκύψουν αδιάθετα ποσά, αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθούν οι Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων της Χαμηλής περιόδου από τον Πίνακα μη κληρωθέντων.
Η τροποποίηση αποφασίστηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 22951 (ΦΕΚ Β’ 6082/13.11.2025), που τροποποιεί την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση (22778/27.12.2024). Σκοπός είναι η αξιοποίηση των αδιάθετων ποσών των πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι πολίτες.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ:
Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες παραμένουν ενεργές ανάλογα με την επιλεγμένη περίοδο, έως τη λήξη του Προγράμματος στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Μετά τη λήξη της Υψηλής περιόδου, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να απενεργοποιήσουν τις κάρτες και να επιστρέψουν τα τυχόν εναπομείναντα ποσά στον Λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης, για να χρησιμοποιηθούν στη Χαμηλή περίοδο.
Με τη λήξη του Προγράμματος, τα αδιάθετα ποσά θα μεταφερθούν στον Λογαριασμό “ΠΔΕ Αδιάθετα Υπόλοιπα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών” στην Τράπεζα της Ελλάδος.