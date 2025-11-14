Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» προβλέπει ότι εφόσον μετά τη λήξη των άυλων ψηφιακών καρτών της Υψηλής περιόδου (30 Σεπτεμβρίου 2025) προκύψουν αδιάθετα ποσά, αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθούν οι Οριστικοί Πίνακες Δικαιούχων της Χαμηλής περιόδου από τον Πίνακα μη κληρωθέντων.

Η τροποποίηση αποφασίστηκε με την ΚΥΑ αριθμ. 22951 (ΦΕΚ Β’ 6082/13.11.2025), που τροποποιεί την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση (22778/27.12.2024). Σκοπός είναι η αξιοποίηση των αδιάθετων ποσών των πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι πολίτες.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ: