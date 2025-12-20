Λήγει η προθεσμία για τη χρήση της άυλης κάρτας από το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», δίνοντας στους δικαιούχους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ποσά για διακοπές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Οι κάτοχοι της ψηφιακής κάρτας μπορούν να την εξαργυρώσουν έως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού. Η καταληκτική ημερομηνία για τη λεγόμενη «χαμηλή περίοδο» έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, το υπουργείο υπενθυμίζει στους πολίτες το χρονικό περιθώριο που έχουν για την εξαργύρωση και παράλληλα προβάλλει την Εύβοια ως ιδανικό προορισμό για τις ημέρες των γιορτών, χαρακτηρίζοντάς την «προορισμό για όλες τις εποχές».

Στήριξη του εγχώριου τουρισμού

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» υλοποιείται από το υπουργείο Τουρισμού, με φορέα την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στόχος του είναι η ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας μη αναλωθέντα ποσά από κάρτες της υψηλής περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.