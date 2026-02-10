Για χιλιάδες γονείς με πολύ μικρά παιδιά, η καθημερινότητα είναι μια άσκηση ισορροπίας ανάμεσα στη δουλειά, τη φροντίδα και τον περιορισμένο χρόνο. Από τον Μάρτιο, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» φιλοδοξεί να δώσει μια ουσιαστική ανάσα στα νοικοκυριά, επεκτεινόμενο πλέον σε όλη τη χώρα. Με voucher έως 500 ευρώ για τη φύλαξη βρεφών και νηπίων, το μέτρο στοχεύει να διευκολύνει την επιστροφή των γονέων στην εργασία και να καλύψει ένα πραγματικό κενό στη φροντίδα των παιδιών πολύ μικρής ηλικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρόγραμμα είχε ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά σε 62 δήμους, εξασφαλίζοντας 925 συνεργασίες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες με παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών, καθώς και πατέρες που έχουν αποκλειστική επιμέλεια. Το ετήσιο ατομικό εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης

Το voucher ανέρχεται έως τα 500 ευρώ τον μήνα για μητέρες πλήρους απασχόλησης, ενώ για όσες εργάζονται μερικώς το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ τον μήνα. Για άνεργες μητέρες που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ συνολικά για τρεις μήνες.

Όροι φύλαξης

Οι ώρες φύλαξης καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ της οικογένειας και του φροντιστή, ώστε η φροντίδα να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Αμοιβές για τις «νταντάδες»

Κάθε φροντιστής ή φροντίστρια μπορεί να αναλαμβάνει έως τρία παιδιά, με δυνατότητα μηνιαίου εισοδήματος που φτάνει τα 1.500 ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες, λαμβάνοντας νόμιμη αμοιβή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να έχουν ολοκληρώσει online σεμινάριο κατάρτισης. Επιπλέον απαιτούνται πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, ιατρικές βεβαιώσεις (ψυχίατρος, παθολόγος, δερματολόγος), αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό μη καταδίκης για αδικήματα κατά ανηλίκων.

Υποβολή αιτήσεων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συγκεντρώσουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.