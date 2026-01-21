Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» στοχεύει στη διευκόλυνση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, προσφέροντας φροντίδα σε βρέφη και νήπια ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών, με παροχή φροντίδας είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στον χώρο του επιμελητή.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά και η καθολική εφαρμογή του αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ έως τρεις μήνες, καθώς και άτομα με αποκλειστική επιμέλεια τέκνου, με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»

«Αυτό το πρόγραμμα έχει στόχο να στηρίξει τη γυναίκα και τη γυναίκα που θέλει να εργαστεί. Μπορεί και ο πατέρας, εάν είναι μονογονέας», είπε η υφυπουργός Έλενα Ράπτη.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και 300 ευρώ για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης ή ανέργους.

Επιμελητές μπορούν να γίνουν και παππούδες ή γιαγιάδες, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ειδικό μητρώο και προσκόμισης των απαραίτητων πιστοποιητικών (τίτλοι σπουδών, σεμινάριο πρώτων βοηθειών από αναγνωρισμένο φορέα, πιστοποιητικό υγείας και ποινικό μητρώο γενικής χρήσης).

«Ως πολιτεία, φροντίζουμε να πληρούνται κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές για την ασφάλεια του παιδιού. Η μητέρα θα μπει στην πλατφόρμα να επιλέξει τον επιμελητή που θέλει στην περιοχή της», εξήγησε.

Ενίσχυση του δικτύου για γυναίκες – θύματα βίας

Παράλληλα, ενισχύεται το εθνικό δίκτυο δομών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το 24ωρο, ενώ 46 συμβουλευτικά κέντρα προσφέρουν δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και νομική καθοδήγηση.

«Στη Γραμμή SOS 15900 μπορεί να καλέσει κάθε γυναίκα που είναι σε κακοποιητική κατάσταση, για να πάρει τις πρώτες κατευθύνσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες. Συχνά αυτές οι γυναίκες έχουν επιλέξει να αφοσιωθούν στην οικογένεια και νιώθουν ανασφάλεια, οπότε θα πάρει εργασιακή συμβουλευτική και τα συμβουλευτικά κέντρα θα προσπαθήσουν να της βρουν εργασία. Παρέχουμε νομική καθοδήγηση, αλλά παράλληλα έχουμε Legal Aid, που παρέχουμε νομική υπεράσπιση σε συνεργασία με τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους», είπε η Έλενα Ράπτη.

Επιπλέον, λειτουργούν 20 ξενώνες φιλοξενίας, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί εργαλεία όπως το panic button και το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου.

Σημαντικές είναι και οι συνεργασίες με φορείς όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και η Uber, καθώς και οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Καμπάνια ενημέρωσης για το «χάπι του βιασμού»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση για το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», με θύματα κυρίως νεαρές γυναίκες και φοιτήτριες.

«Στα 15 περιστατικά, τα 11 είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή οι γυναίκες είχαν πέσει θύματα βιασμού από το χάπι. Την επόμενη ημέρα ο δράστης ζητά από το θύμα να ξανασυναντηθούν. Με αυτό τον τρόπο παρουσιάζει τον βιασμό ως συναίνεση, κάτι που δεν έχει συμβεί», είπε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα περιστατικά παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά: κατανάλωση λίγων ποτών, απώλεια συνείδησης, σύγχυση, αμνησία και αδυναμία αντίδρασης, χωρίς εμφανή σωματική βία.

Η ουσία είναι ανιχνεύσιμη στο αίμα μόνο για λίγες ώρες, γεγονός που δυσχεραίνει την απόδειξη του εγκλήματος.

Στόχος των δράσεων είναι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, όπως ζάλη, ναυτία και απώλεια μνήμης, αλλά και η ενδυνάμωση των νέων γυναικών ώστε να ζητούν άμεσα βοήθεια και να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές.

«Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τα νέα κορίτσια, να ενημερώσουμε, να αφυπνίσουμε, να δώσουμε ορατότητα στο φαινόμενο και να πούμε ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον δράστη», τόνισε η κα Ράπτη.