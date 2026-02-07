Την πανελλαδική επέκταση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» ανακοίνωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη μιλώντας στην ΕΡΤ. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η πιλοτική φάση ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε 62 δήμους, με τη σύναψη 925 συμφωνητικών, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες ξεκινά η καθολική εφαρμογή του προγράμματος.

Κεντρικός στόχος είναι να διευκολυνθούν οι μητέρες ώστε να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη φροντίδα για τα παιδιά τους.

Ποιοι είναι δικαιούχοι και τι ποσά προβλέπονται

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι μητέρες με παιδί ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

Για μητέρες πλήρους απασχόλησης , η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ευρώ μηνιαίως.

, η ενίσχυση ανέρχεται στα μηνιαίως. Για μητέρες μερικής απασχόλησης, το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Η υφυπουργός διευκρίνισε ότι οι ώρες απασχόλησης του φροντιστή θα καθορίζονται με αμοιβαία συμφωνία, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

Τι ισχύει για άνεργες μητέρες και πατέρες

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και άνεργες μητέρες, οι οποίες θα λαμβάνουν 300 ευρώ για τρεις μήνες, ώστε να έχουν χρόνο να αναζητήσουν εργασία.

Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πατέρες, εφόσον διαθέτουν την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού.

Πόσα μπορεί να κερδίζει ένας επιμελητής

Όπως ανέφερε η κ. Ράπτη, κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως τρία παιδιά ταυτόχρονα, γεγονός που μπορεί να αποφέρει εισόδημα έως 1.500 ευρώ μηνιαίως.

Στο πρόγραμμα δύνανται να συμμετάσχουν και παππούδες ή γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, λαμβάνοντας νόμιμη αμοιβή για τη φύλαξη των εγγονιών τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους φροντιστές

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται:

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παρακολούθηση online σεμιναρίου κατάρτισης .

. Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών από φορέα όπως το ΕΚΑΒ ή ο Ερυθρός Σταυρός.

από φορέα όπως το ΕΚΑΒ ή ο Ερυθρός Σταυρός. Πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο .

. Αντίγραφο ποινικού μητρώου και βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν καταδίκες για αδικήματα κατά ανηλίκων.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει εντός Μαρτίου.