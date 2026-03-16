Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις στην ΟΣΥ, που αφορούν συνολικά 500 νέους οδηγούς λεωφορείων στην Αθήνα, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι επιλεγέντες θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών, οι οποίες, μετά τη λήξη τους, θα λύονται αυτοδικαίως χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Οι θέσεις κατανέμονται στις εξής ειδικότητες:

ΔΕ Οδηγών

ΥΕ Οδηγών

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στην ΟΣΥ ΜΑΕ, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν τα τυπικά προσόντα και το ποινικό μητρώο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της ΟΣΥ ΜΑΕ, στη διεύθυνση που έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους αποκλειστικά και μόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας https://www.osy.gr/ που θα ενεργοποιηθεί από 16/03/2026 έως 04/04/2026.

Η προκήρυξη εδώ