Η αλλαγή ώρας πλησιάζει και σύντομα θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε τα ρολόγια μας, καθώς τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα. Η μετάβαση πραγματοποιείται κάθε άνοιξη, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια των θερμότερων μηνών.

Η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, δηλαδή φέτος στις 29 Μαρτίου. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 03:00, τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά και δείχνουν 04:00. Έτσι, χάνουμε μία ώρα ύπνου αλλά κερδίζουμε περισσότερο φως μέσα στην ημέρα.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης για τη θερινή και χειμερινή ώρα. Η θερινή ώρα παραμένει σε ισχύ έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όταν τα ρολόγια επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός μέσα στην ημέρα.

Πόσο διαρκεί η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Χρήσιμες συμβουλές για καλύτερη προσαρμογή

Γυρίζουμε το ρολόι μας μπροστά από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ρυθμίζουμε την ώρα μας κανονικά την Κυριακή μετά την αλλαγή.

Αν νιώθουμε κουρασμένοι, ξεκουραζόμαστε για λίγο – 15 έως 20 λεπτά αρκούν.

Φροντίζουμε να κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες τη μέρα πριν και μετά την αλλαγή.

Αποφεύγουμε τα ξενύχτια, ώστε ο οργανισμός να προσαρμοστεί ομαλά