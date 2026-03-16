Η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα, αναβάλλεται.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η αναβολή οφείλεται στην πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στις πτήσεις.

Οι αρχές του Εμιράτου ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι η φωτιά προκλήθηκε από «συμβάν συνδεόμενο με drone» στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Σταδιακή επανέναρξη πτήσεων μετά την κατάσβεση

Μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας «ανακοινώνει τη σταδιακή επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι προς επιλεγμένους προορισμούς». Η προσωρινή αναστολή είχε εφαρμοστεί ως προληπτικό μέτρο για λόγους ασφαλείας.

Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των πτήσεων και τυχόν νέες ώρες αναχώρησης.