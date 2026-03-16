Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων που αποδόθηκε σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και πως δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός, ενώ οι πτήσεις αναμένεται να επαναληφθούν μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.