Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι παραμένουν στο προσκήνιο, καθώς Έλληνες κάτοικοι αλλά και ξένοι influencers συνεχίζουν να μεταδίδουν εικόνες από γεμάτες παραλίες και πολυτελή ξενοδοχεία, υποστηρίζοντας πως η καθημερινότητά τους δεν έχει επηρεαστεί.

Παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε εμβληματικά κτήρια, οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ρυθμούς κανονικότητας. Την ίδια στιγμή, αύριο Δευτέρα (16/3) αναμένεται να πραγματοποιηθεί ειδική πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, με την οποία θα επιστρέψουν στην Ελλάδα Έλληνες πολίτες μαζί με τα κατοικίδιά τους. Η πτήση οργανώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την AEGEAN.

Καθημερινότητα και τουρισμός στο Ντουμπάι

Παρά την ένταση των τελευταίων ημερών, πολλοί Έλληνες και ξένοι που ζουν στο Ντουμπάι δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφαλείς. Με αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνουν παραλίες γεμάτες κόσμο και πολυτελή θέρετρα που λειτουργούν κανονικά.

Επιπλέον, αρκετά ξενοδοχεία έχουν μειώσει σημαντικά τις τιμές τους – ακόμη και στο μισό – κάνοντας τις διακοπές στο εμιράτο πιο προσιτές από ποτέ. Οι άλλοτε απλησίαστες πολυτελείς εμπειρίες φαίνεται πως, έστω προσωρινά, ανήκουν στο παρελθόν.

Αναμονή για τα κατοικίδια

Περισσότεροι από 90 Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπαθούν τις τελευταίες ημέρες να επιστρέψουν στην Ελλάδα μαζί με τα κατοικίδιά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδεύονται από περίπου 100 ζώα συντροφιάς.

Η αυριανή ειδική πτήση της AEGEAN θα μεταφέρει περίπου 50 από αυτά, διευκολύνοντας τον επαναπατρισμό των ιδιοκτητών τους. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε αναμονή για τις επόμενες πτήσεις που θα οργανωθούν το επόμενο διάστημα.