Το Ντουμπάι αντιμετωπίζει ίσως τη μεγαλύτερη δοκιμασία της εικόνας του ως ασφαλούς και λαμπερής μητρόπολης της Μέσης Ανατολής, μετά από δύο εβδομάδες επιθέσεων με πυραύλους και drones που συνδέονται με τη σύγκρουση με το Ιράν. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ότι εξακολουθούν να αισθάνονται ασφαλείς και δεν σκοπεύουν να φύγουν.

Η Στέφανι Μπέικερ, Βρετανίδα σύμβουλος ακινήτων που ζει στο Ντουμπάι εδώ και έναν χρόνο, περιέγραψε τη στιγμή που συντρίμμια από drone έπεσαν στο ξενοδοχείο Fairmont, ενώ εκείνη και οι φίλοι της βρίσκονταν απέναντι. «Όλοι φοβηθήκαμε. Δεν περιμέναμε να δούμε κάτι τέτοιο», είπε, προσθέτοντας ότι η διαχείριση της κρίσης την έκανε να νιώσει ακόμη πιο ασφαλής.

Το Εμιράτο φιλοξενεί εκατομμύρια αλλοδαπούς, ανάμεσά τους περίπου 240.000 Βρετανούς, ενώ οι πολίτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελούν μόλις το 10% του πληθυσμού. Για δεκαετίες, το Ντουμπάι έχει καλλιεργήσει την εικόνα μιας σταθερής και ασφαλούς πόλης σε μια ασταθή περιοχή, προσελκύοντας επιχειρηματίες, τουρίστες και επαγγελματίες απ’ όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΑΕ, από την έναρξη των επιθέσεων έχουν αναχαιτιστεί 285 βαλλιστικοί πύραυλοι, 15 πύραυλοι cruise και 1.567 drones, με ποσοστό επιτυχίας άνω του 90%. Παρόλα αυτά, συντρίμμια έχουν πέσει σε κατοικημένες περιοχές και κοντά στο αεροδρόμιο, με έξι νεκρούς και 141 τραυματίες να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής.

Ανησυχία αλλά και εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Πολλοί κάτοικοι δηλώνουν αιφνιδιασμένοι αλλά δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την πόλη. «Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά», λέει η Ινδή επιχειρηματίας Έτι Μπασίν, που έχει μεγαλώσει στο Ντουμπάι. «Πιστεύουμε στις αρχές. Αυτή είναι η πατρίδα μας».

Ο Άνταμ Κάλοου, που μετακόμισε πρόσφατα από τη Βρετανία με την οικογένειά του, περιγράφει πώς τα πρώτα βράδια κοιμούνταν όλοι μαζί στο ίδιο δωμάτιο, μακριά από τα παράθυρα. «Οι αρχές κάνουν ό,τι χρειάζεται για να μας κρατήσουν ασφαλείς, αλλά μένει η ανησυχία μήπως αυτό γίνει η νέα κανονικότητα», δήλωσε.

Πλήγμα στον τουρισμό και τις αερομεταφορές

Το Ντουμπάι, που στηρίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας του στις αερομεταφορές και τον τουρισμό, είδε χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο για διεθνείς επιβάτες, προσπαθεί να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ η Emirates λειτουργεί με μειωμένο πρόγραμμα.

Ο Νάιμ Μααντάντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Gates Hospitality, σημειώνει ότι οι ακυρώσεις κρατήσεων ξενοδοχείων φτάνουν έως και τον Μάιο. «Όταν η χρονιά ξεκινά δύσκολα, όλο το υπόλοιπο διάστημα γίνεται αγώνας δρόμου για ανάκαμψη», είπε.

Οι αντιθέσεις πίσω από τη λάμψη

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα των ουρανοξυστών και των πολυτελών παραλιών, η καθημερινότητα για πολλούς εργαζόμενους είναι διαφορετική. Εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες από τη Νότια Ασία εργάζονται σε κατασκευές, logistics και υπηρεσίες παράδοσης, συχνά με χαμηλούς μισθούς και σε κοινόχρηστα καταλύματα.

Ο Χάμζα, διανομέας από το Πακιστάν, λέει πως οι παραγγελίες αυξήθηκαν τις πρώτες μέρες του πολέμου. «Ακούγονται εκρήξεις, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να δουλεύω. Η οικογένειά μου εξαρτάται από εμένα», εξηγεί.

Η ανθεκτικότητα του «brand Dubai»

Ο ειδικός στη Μέση Ανατολή Κρίστοφερ Ντέιβιντσον εκτιμά ότι οι επιθέσεις μπορεί να πλήξουν βραχυπρόθεσμα την εικόνα της πόλης, αλλά τα θεμέλια – υποδομές, ρυθμιστικό πλαίσιο, γεωγραφία – παραμένουν ισχυρά. «Μακροπρόθεσμα, η ελκυστικότητα του Ντουμπάι θα διατηρηθεί», σημειώνει.

Οι αρχές ενημερώνουν καθημερινά τους κατοίκους και αποστέλλουν ειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μελλοντική πορεία θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της σύγκρουσης, ωστόσο οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν αισιόδοξοι. «Το Ντουμπάι πάντα ανακάμπτει γρήγορα. Η ανθεκτικότητα είναι στο DNA των ΗΑΕ», λέει ο Μααντάντ.