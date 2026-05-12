Μάχη για περιορισμό της εξάπλωσης του χανταϊού σηματοδοτεί για υγειονομικές αρχές και κυβερνήσεις σε τέσσερις ηπείρους η χθεσινοβραδινή ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των επιβατών και μελών του πληρώματος 23 εθνικοτήτων από το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» – όπου καταγράφηκε έξαρση λοιμώξεων και τρεις θάνατοι – και η εν συνεχεία αναχώρηση του πλοίου με περίπου 30μελές πλήρωμα από τα ανοιχτά της Τενερίφης προς την Ολλανδία.

Με την Ισπανία να τονίζει ότι κατά την «άνευ προηγουμένου» επιχείρηση ελήφθησαν «όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν ενδεχόμενες αλυσίδες μετάδοσης», η Γαλλία και οι ΗΠΑ ανέφεραν χθες ότι μεταξύ των άρτι επαναπατρισθέντων βρέθηκαν θετικοί στον χανταϊό δύο πολίτες τους, ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός παρουσιάζει «ήπια συμπτώματα». Αργά χθες βγήκε θετικός και ένας εκ των 14 Ισπανών που βρίσκονταν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης.

Προσώρας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), υπάρχουν εννέα αναφερόμενα κρούσματα, εκ των οποίων τα επτά έχουν επιβεβαιωθεί ως «ιός των Ανδεων», ένας τύπος χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω πολύ στενής επαφής. Από τους πέντε Γάλλους που απομακρύνθηκαν από το «MV Hondius» την Κυριακή, μια γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα κατά την πτήση επαναπατρισμού, «η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δυστυχώς τη νύχτα, τα τεστ βγήκαν θετικά και νοσηλεύεται στο Παρίσι», ανακοίνωσε χθες η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ. Οι άλλοι τέσσερις είναι επίσης σε καραντίνα, σε ειδική μονάδα.

Στις δε ΗΠΑ – όπου ο πρόεδρος Τραμπ υποβάθμισε χθες την ανησυχία για τον χανταϊό, δηλώνοντας αμετανόητος για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ – το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι από τους 18 επαναπατρισθέντες (συμπεριλαμβανομένου ενός Βρετανού διπλής υπηκοότητας), ένας Αμερικανός βρέθηκε «ήπια θετικός» στον χανταϊό και νοσηλεύεται ασυμπτωματικός σε ειδική μονάδα απομόνωσης στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα.

Εκεί θα παραμείνουν προς αξιολόγηση «για αρκετές ημέρες» άλλοι 15 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, ανακοινώθηκε. Οι υπόλοιποι δύο έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην Ατλάντα, συμπεριλαμβανομένου του ύποπτου κρούσματος. Το ισπανικό υπουργείο Υγείας πάντως αμφισβήτησε τον προσδιορισμό του θετικού τεστ στις ΗΠΑ. Στο πλοίο, ανέφερε, «πραγματοποιήθηκε διαγνωστικό τεστ και στάλθηκε σε δύο εργαστήρια. Σε ένα από αυτά, το αποτέλεσμα θεωρήθηκε από τις αμερικανικές αρχές ως ασθενώς θετικό, αν και για εμάς ήταν ασαφές».

Θολό παραμένει το τοπίο και ως προς τον εντοπισμό και την απομόνωση των 29 επιβατών του «MV Hondius» που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο στις 24 Απριλίου, πριν σημάνει ο υγειονομικός συναγερμός, αλλά και όλων των επαφών σε δύο πτήσεις με την 69χρονη ολλανδή επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου, η οποία πέθανε από τη νόσο στα τέλη του περασμένου μήνα στο Γιοχάνεσμπουργκ.