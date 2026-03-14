Ένας Βρετανός υπήκοος κατηγορείται βάσει των νόμων περί κυβερνοεγκλήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από τον ισχυρισμό ότι βιντεοσκόπησε ιρανικούς πυραύλους πάνω από το Ντουμπάι, όπως επιβεβαίωσαν οι βρετανικές αρχές.

Ο 60χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι τουρίστας, αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει νομοθεσίας που απαγορεύει τη δημοσίευση ή κοινοποίηση υλικού το οποίο ενδέχεται να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια. «Είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές μετά τη σύλληψη Βρετανού πολίτη στα ΗΑΕ», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου στο CNN.

Το CNN έχει ζητήσει σχόλιο από την κυβέρνηση του Ντουμπάι, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει απάντηση.

Η Λάνα Νουσαϊμπέχ, υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ στην ΕΕ, δήλωσε στο BBC ότι είναι «ενήμερη» πως υπήρξαν «ορισμένες παραβιάσεις» της νομοθεσίας, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει συγκεκριμένα την υπόθεση του Βρετανού. Τόνισε ότι οι κανονισμοί αυτοί θεσπίστηκαν για λόγους δημόσιας ασφάλειας. «Η καλύτερη συμβουλή μου προς όλους εδώ, τους οποίους καλωσορίζουμε, είναι να ακολουθούν τις οδηγίες. Οι οδηγίες υπάρχουν για τη δική σας ασφάλεια και προστασία», σημείωσε.

Η ποινή για παραβίαση των νόμων περί κυβερνοεγκλήματος στα ΗΑΕ είναι τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 200.000 ντιρχάμ (περίπου 54.000 δολάρια).

Αυστηρές προειδοποιήσεις από τις αρχές των ΗΑΕ

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πρέσβης των ΗΑΕ στο Λονδίνο, Μανσούρ Αμπουλχούλ, υπογράμμισε ότι «τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι πολύ ασφαλή». Όπως είπε, «οι κανονισμοί υπάρχουν για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών» και πρόσθεσε ότι οι αρχές αποθαρρύνουν τη βιντεοσκόπηση ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί από «πτώση συντριμμιών».

Την περασμένη Παρασκευή, ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΑΕ προειδοποίησε τους πολίτες να μην αναρτούν φωτογραφίες ή βίντεο από σημεία επιθέσεων, ούτε να διαδίδουν ανακριβείς πληροφορίες που μπορεί να προκαλέσουν πανικό.

Σε άλλη προειδοποίηση, που εστάλη μέσω email, μηνυμάτων και δημόσιων ανακοινώσεων, οι αρχές ανέφεραν: «Η φωτογράφιση ή κοινοποίηση εικόνων από κρίσιμες ή στρατηγικές τοποθεσίες, καθώς και η αναδημοσίευση αναξιόπιστων πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις και να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και σταθερότητα. Η συμμόρφωση συμβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας της κοινότητας».

Άλλη ανακοίνωση προειδοποιούσε: «Σκεφτείτε πριν κοινοποιήσετε. Η διάδοση φημών αποτελεί έγκλημα».

Προειδοποιήσεις και από τη βρετανική πρεσβεία

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η βρετανική πρεσβεία στα ΗΑΕ τόνισε: «Οι αρχές των ΗΑΕ προειδοποιούν κατά της φωτογράφισης, ανάρτησης ή κοινοποίησης εικόνων από σημεία περιστατικών ή ζημιών, καθώς και κυβερνητικών κτιρίων και διπλωματικών αποστολών. Οι Βρετανοί υπήκοοι υπόκεινται στη νομοθεσία των ΗΑΕ· παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα, φυλάκιση ή απέλαση».

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, περισσότεροι από 1.800 πύραυλοι και drones έχουν εκτοξευθεί εναντίον της χώρας από την έναρξη του πολέμου. Έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 141 έχουν τραυματιστεί.